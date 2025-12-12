Ultraderechista Kast y comunista Jara se disputan la presidencia de Chile en segunda vuelta

En medio de una agenda dominada por el temor a la delincuencia y la migración desenfrenada, los chilenos volverán el domingo a las urnas para elegir a su gobernante para los próximos cuatro años en unas elecciones que podrían marcar el giro a la derecha más extrema desde la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El ultraderechista José Antonio Kast llega con una amplia ventaja en las encuestas de intención de voto —que ronda el 60%— al balotaje en el que se enfrentará a la candidata del oficialismo, la comunista Jeannette Jara.

A diferencia de hace cuatro años, cuando las libertades individuales y los pedidos por reformas estructurales pusieron en jaque al sistema político chileno, este año la delincuencia ha eclipsado a la economía, la salud y la educación como la principal preocupación.

Codo a codo en la lista de inquietudes ciudadanas figura también la llegada masiva, a partir de 2019, de miles de extranjeros, sobre todo venezolanos. Muchos sectores, incluso del gobierno saliente, han vinculado la migración descontrolada con el aumento de la violencia urbana.

“La delincuencia es una cuestión que nosotros no estábamos acostumbrados al nivel que hay ahora”, dijo a The Associated Press la jubilada Norma Ayala, de 67 años. “Y cambió mucho, aunque parezca mal, con llegada de tanto extranjero”.

Ayala es parte de los casi dos tercios de chilenos que apuntan a la violencia como su mayor temor: un 63% de los ciudadanos dijo que es lo que más preocupación le genera, en tanto que la inmigración fue motivo de intranquilidad para 40% de los consultados en el informe Preocupaciones del Mundo, divulgado en noviembre por IPSOS, que cada mes recoge la percepción de unas 25.000 personas en una treintena de países.

Aunque permanece como uno de los países más seguros de América Latina, Chile vio la tasa de homicidios duplicarse en la última década, pasando de 2,32 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,0 en 2024.

Fronteras cerradas y expulsiones masivas

A lo largo de la campaña tanto Jara como Kast —fundador del Partido Republicano— han avalado medidas para mitigar la inseguridad y endurecer la política migratoria en el país, donde los extranjeros representan casi el 9% de los 18,5 millones de habitantes.

Pero han presentado hojas de ruta completamente distintas.

Jara, que busca dar continuidad a las políticas implementadas por el saliente gobierno de Gabriel Boric, propone medidas más moderadas para contener el flujo migratorio que incluyen un registro oficial de los más de 330.000 migrantes sin papeles que residen actualmente en Chile.

En materia de combate al crimen, aboga por la construcción de más cárceles, la modernización de los aparatos policial y estatal y la creación de equipos especializados para rastrear y eliminar el dinero de origen ilícito que alimenta a las organizaciones criminales.

De cara a la segunda vuelta, Jara endureció el tono y defendió la expulsión de los extranjeros que no se registren o hayan cometidos delitos en Chile. Tampoco descartó un Estado de Emergencia “si es necesario”, en un gesto por captar el centro político que pide medidas más contundentes ante la ola de inseguridad.

Kast, por su parte, promete implementar un gobierno de mano dura como el del presidente Nayib Bukele, cuya mega cárcel en El Salvador llegó a visitar.

Su plan de gobierno también incluye medidas como la construcción de centros de detención y expulsión para migrantes, la instalación de muros, vallas y zanjas en la frontera y un mayor poder de acción de las fuerzas de seguridad. “Quienes intenten ingresar de manera violenta o desobedecer las órdenes serán reducidos con protocolos estrictos”, advierte su programa.

Propuestas económicas para recuperar al país

Kast ha prometido impulsar la inversión, reducir trabas burocráticas y mejorar las condiciones para la creación de empleo. Asimismo, su plan de gobierno prevé el recorte de unos 6.000 millones de dólares en gastos a fin de reducir el tamaño del Estado y aliviar el presupuesto.

Jara, por su lado, plantea una economía que combine crecimiento con protección social, aumento de la productividad y fortalecimiento del trabajo formal. Para ello ha centrado sus propuestas en el mantenimiento y la expansión de algunos beneficios obtenidos durante el gobierno de Boric.

Entre ellos destacan el ingreso mínimo de unos 815 dólares mensuales, la limitación de las alzas sistemáticas en las áreas de salud y educación y la baja en las cuentas de luz.

“El mal menor"

La primera vuelta de las elecciones estuvo marcada por un alto nivel de polarización y la pugna entre las antípodas del espectro político, algo que no ocurría desde la redemocratización del país en 1990.

Estos comicios presidenciales se producen además en un contexto donde por primera vez el voto es totalmente obligatorio.

Según las últimas encuestas antes de la veda electoral, la cifra de electores que han afirmado no haber decidido su opción o que votarán nulo o blanco oscila entre 17% y 20%, una cifra que se vio elevada también por el desencanto de un electorado poco conforme con posturas más extremas.

“Ninguno de los dos candidatos, por lo menos a mí no me representa y siento que a mucha gente tampoco les representa”, dijo a AP el artista visual Gonzalo Medel. “Finalmente termina siendo lo mismo que ha sido hasta ahora: votas por el mal menor”.

En un intento por conquistar a esa fracción de los electores, tanto Jara como Kast han moderado sus discursos y abrazado propuestas de otros contendientes, en un guiño sobre todo a los votantes del economista Franco Parisi, quien terminó la primera vuelta en tercer lugar con casi el 20% de respaldo.

Sus electores son diversos y difíciles de codificar, ya que van desde jóvenes desconfiados de las instituciones hasta trabajadores y empresarios, pasando por los molestos con la clase política y aquellos que no se sienten representados por nadie. El grupo se convirtió, así, en un vital botín electoral codiciado tanto por Jara como Kast.

“Los dos candidatos están jugando a no definirse mucho en los temas que les pueden restar voto”, afirmó a AP la politóloga Claudia Heiss, de la Universidad de Chile. “Han tratado de esconder aquellos elementos que se puedan percibir como dañinos para esos votos indecisos”, agregó.

Jara apostó por desmarcarse aún más de su Partido Comunista y anunció que renunciará a la formación en caso de ser elegida. Igualmente incorporó propuestas de otros candidatos, como la devolución del impuesto agregado a medicamentos o el estímulo financiero para jóvenes.

Por su lado, Kast, un abogado opuesto al aborto y al matrimonio igualitario, adoptó un tono más ameno y aseveró que, en su eventual gobierno, “ningún derecho adquirido se va a tocar”.

Asimismo, en los últimos días ha enfatizado que acogerá a “cualquier persona que quiera dar su apoyo a las ideas de la libertad".