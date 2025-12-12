"Taxi Dancers", los bailarines de Buenos Aires contratados para gozar de una intensa velada de tango

Antje Rickel apoya su frente sobre la sien de su acompañante, que la abraza con suavidad mientras ambos se deslizan por la pista al ritmo de un tango. La francesa, de edad madura, le lleva media cabeza al joven bailarín, pero la diferencia de edad y altura resultan irrelevantes para la pareja, que se siente en perfecta comunión.

Ataviada con una blusa roja semitransparente y el pelo coquetamente recogido, Rickel, de 69 años, disfrutó días atrás de una sesión de dos horas continuas de danza con bailarines de gran nivel contratados especialmente para la ocasión en la milonga Che Che Tango Premium.

Es un programa que disfruta desde hace más de un año. Con su oferta de virtuosos bailarines o “Taxi Dancers" en esa milonga —que transcurre miércoles y viernes en el centro de la ciudad de Buenos Aires—, Rickel y otras mujeres practican sin cesar pasos de tango yendo de los brazos de un bailarín a los de otro.

Reserva previa, baile asegurado

Las asistentes contratan previamente por WhatsApp las sesiones de baile evitándose así “estar planchando”, como se denomina a la interminable espera que han sufrido en algunas milongas tradicionales mientras aguardaban que se cumpliera el ritual de la invitación para salir a la pista: que uno de los escasos hombres disponibles les fijara la mirada, hiciera un cabeceo y se acercara a ellas.

La tarifa para extranjeras es de 55.000 pesos (unos 37,6 dólares) y para nacionales o extranjeras residentes de 45.000 (30,8 dólares).

“Hay muchas chicas en las milongas, muchas más mujeres que hombres, y ellos eligen jovencitas y molesta un poco, porque una trabaja para tener un buen nivel”, señaló la francesa a The Associated Press luego de pasar un buen tiempo trazando varias figuras junto a su pareja de baile.

Practicar el compás de dos por cuatro con “Taxi Dancers” es un servicio que se ha abierto paso en los últimos años en Che Che Tango Premium y otras milongas similares de ambiente íntimo, donde los asistentes van aprendiendo cómo interactuar en un mundo con códigos muy arraigados.

Las milongas de “Taxi Dancers”, donde todos bailan con todos

La milonga, además de ser un género musical de ritmo vivaz y precursor del tango, es un evento social, un encuentro en salones o clubes de Argentina para aficionados y bailarines profesionales. El término “Taxi Dancer” (Bailarín de taxi), que se originó en las décadas de 1920 y 1930 en países como Estados Unidos, alude a la compañera de baile que los hombres contrataban en salones sociales. El servicio funcionaba como un taxímetro: se vendían tickets que eran “viajes" o bailes.

El evento musical al que acude semanalmente la aficionada francesa es un proyecto de los bailarines Alejandro Justiniano y Sara Parnigoni que se presenta en las redes sociales como "Un espacio de Tango donde podés estar segura de que vas a bailar como siempre soñaste”.

Justiniano explicó a AP que su proyecto surgió tras observar las “caras largas” de muchas mujeres que pasan noches mirando desde afuera cómo transcurre la velada musical. Entonces se propuso armar “una mini milonga, algo un poquito más íntimo para que durante dos horas puedan llegar al máximo en su baile”.

El miércoles pasado, de un lado de la sala donde transcurría esta milonga, se sentaron ante distintas mesas 14 varones con elegantes trajes oscuros. Del otro lado se encontraban 14 mujeres maquilladas y peinadas con esmero, la mayoría luciendo vestidos y zapatos de afilado tacón.

Los primeros compases del tango “Tarareando” sonaron, abriendo una primera tanda de tres bailes consecutivos. “Tarareando voy por la vida/Tarareando, tarareando/ Y aunque sangre por una herida, a flor de labios tengo un cantar”, entonaba el intérprete del tema que se escuchaba en los altavoces.

Los bailarines hicieron señas a las distintas mujeres y cruzaron la pista en búsqueda de acompañante. Instantes después los cuerpos se abrazaron mientras se sucedían las figuras y adornos; con los movimientos de sus piernas, los danzarines trazaban el ocho cortado, la barrida, el gancho y el cruce.

Cuando terminó de desplazarse por la pista con el bailarín Jared Ramos, Rickel señaló que el joven “controla muy bien”. “Muchas veces para mí es difícil porque me siento muy alta, me siento muy torpe. Entonces la gente dice ‘cuando bailas con una persona chica tienes que levantarte, tienes que bailar con orgullo’, pero me cuesta porque me siento dominante. Pero a él no le importaba”

Los bailarines, profesionales que estudian y cuidan a sus parejas

“La mayoría son bailarines profesionales, profesores de tango que se están exhibiendo en distintas milongas y también chicos que han viajado a Europa por clases, por exhibición... Hemos buscado bailarines con una buena experiencia”, apuntó Justiniano.

Los bailarines con los que conversó AP subrayaron que cada pareja es distinta y hay que aprender a adaptarse a cada una sin apuro.

“Hay algunas (mujeres) que necesitan un poco más de presencia, un poco más de marca. Hay otras que son más suaves; otras que proponen más, otras que directamente no proponen... Y está todo bien, no hay problema”, explicó Ramos, quien definió el estilo de su pareja francesa como “muy suave, muy ameno, tierno”.

Los bailarines consultados señalaron que este tipo de salones más privados están en auge porque cada vez hay más mujeres de distinta procedencia que desean practicar.

“Hay diez mujeres por cada varón (en las milongas más grandes y tradicionales)... y hay muchas chicas que quedan afuera por distintas razones... agregándole a ese factor que hay pocos hombres y no todos bailan bien”, apuntó Ramos.

Mientras descansaba sentada en una de las mesas, Beatriz Aguilar —una mujer madura que no quiso precisar su edad— destacó que “acá es muy familiar, nos conocemos todos" y todos los bailarines "nos sacan a bailar". En otras milongas a las que ha ido "si no te conocen no te sacan... Yo he pagado entradas y no he bailado un tango”.

Aguilar, ataviada con un vestido floreado, dijo que cuando empezó a practicar "no se bailaba de esta manera, había otro ritmo, no quiero decir antiguo, pero más atrasado”.

Practicando con todos los bailarines logró "hacer más adornos, más cositas y erguir el cuerpo. Parece que estás en las nubes y me dejo llevar”.