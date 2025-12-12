Más allá de la devoción, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad nacional en México

En México hay un dicho que afirma: “Quizá no todos los mexicanos son católicos, pero sí guadalupanos ”.

La frase expresa qué tan profunda es la conexión entre la Virgen de Guadalupe y la identidad nacional. En el país de más de 130 millones de personas — de mayoría católica — esta aparición de la Virgen María conlleva una fuerza simbólica que va más allá de la devoción.

“Con el surgimiento del México independiente se asienta como una figura no solamente religiosa, sino como de identidad”, dijo Nydia Rodríguez, directora del Museo de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde más de 12 millones de peregrinos se congregan para celebrar a la Virgen cada 12 de diciembre.

El emblema del país es un águila parada sobre un nopal mientras devora una serpiente. Sin embargo, es común observar el símbolo junto a imágenes guadalupanas en estandartes y retratos de líderes políticos.

“México es un Estado laico, pero hay que comprender que su historia siempre ha sido religiosa,” añadió Rodríguez. “Nuestros antepasados prehispánicos y la sociedad española eran profundamente religiosos y hay un punto de encuentro.”

Entre las piezas exhibidas en el museo hay una pintura del siglo XIX que se conoce como la “Virgen del Congreso”. Se ubica en el centro del pasillo principal, sorteada por dos águilas.

“Fue un regalo al primer Congreso Constituyente”, dijo Rodríguez. “De alguna manera, está legitimando a los gobernantes a través de la decisión divina”.

El origen de la fe

La “Virgen del Congreso” no es una pintura cualquiera. Pertenece a una categoría de obras conocidas como “tocadas del original”, un término empleado por expertos en México para describir una copia devocional de la primera imagen.

De acuerdo con la Iglesia católica, ese icono fue un milagro. Su historia describe la aparición de la Virgen durante una noche fría de diciembre de 1531.

Según la creencia, un indígena llamado Juan Diego vio a Nuestra Señora de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, donde hoy se erige su Basílica. Se dice que ella pidió la construcción de un templo en honor a su hijo, Jesucristo, pero el obispo local no creyó en su aparición.

Instruido por la Virgen, Juan Diego guardó flores en su túnica y más tarde, cuando las dejó caer, la imagen guadalupana apareció.

Aquella tela cuelga del centro de la Basílica. Millones de peregrinos viajan desde distintas parte para agradecer los milagros que ha traído a sus vidas.

Teresa Morales es una de ellas. La mujer de 85 hizo una visita reciente en compañía de su hija con motivo de la fiesta del 12 de diciembre y para agradecer su buena salud.

Contó que tenía un dolor de rodilla que apenas le permitía caminar, pero decidió rezar a una imagen de la Virgen que tiene en casa y el sufrimiento desapareció.

“El otro día me vine a confesar y me dijo el padre que esto lo tenía que contar”, dijo Morales. “Para que vean que sus milagros sí existen”.

La fuerza cívica de la Virgen

El poder de convocatoria de Nuestra Señora de Guadalupe fue clave cuando inició el movimiento mexicano de Independencia en 1810.

La lucha contra los españoles fue encabezada por un sacerdote llamado Miguel Hidalgo y Costilla. Hoy considerado padre de la patria, se levantó en armas una madrugada de septiembre cargando una imagen de la guadalupana.

Originalmente era un óleo que colgaba de un templo en el centro de México, pero Hidalgo la descolgó y la ató a una lanza que usó como estandarte.

“El señor cura nos está llevando contra el mal gobierno,” dijo Salvador Rueda, historiador y director del Museo Nacional de Historia de México. “¿Y por qué lo siguen? Porque la Virgen de Guadalupe nos representa a todos”.

Varias salas del museo muestran la doble función que la Virgen ha cumplido a lo largo de los siglos.

Su presencia en joyería, un mural del arquitecto modernista Juan O’ Gorman y medallas otorgadas por el primer emperador de México para reconocer a quienes prestaban servicios a la patria revelan su papel devocional y cívico a la vez.

De acuerdo con Rueda, varios visitantes se persignan cuando observan una de las primeras pinturas de la Virgen, pero su reacción cambia cuando llegan hasta el estandarte de Hidalgo.

“Una de es de devoción”, dijo. “La otra es una bandera”.

Además de los insurgentes que pelearon por la independencia, otros grupos como los cristeros y los zapatistas llevaron a la virgen hasta sus estandartes. Y aunque los detalles de esas imágenes varían, la guadalupana sirvió para fortalecer sus causas.

“Lo que empezó siendo una devoción acaba siendo una imagen pública”, dijo Rueda. “Es una referencia a tu identidad no como católico, sino como mexicano”.

Diversos expertos se han cuestionado si la túnica de Juan Diego es realmente un objeto que fue producto de un milagro o una pintura, pero Rueda piensa que la cuestión no debería importar a un historiador.

“¿Qué importa si la Virgen se apareció o no?”, dijo. “Es parte de la realidad y de la historia porque conforma todo un mundo”.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.