Qué saber del próximo juicio a jueza de Wisconsin acusada de ayudar a inmigrante a evadir a agentes

Abogados defensores y fiscales seleccionaron el jueves al jurado que decidirá si una jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante mexicano a evadir a agentes federales cometió un delito.

La fiscalía federal acusó esta primavera a Hannah Dugan, jueza de circuito del condado Milwaukee, de obstrucción y encubrimiento de un individuo para evitar su arresto. Alegan que ella sacó a Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, de la sala del tribunal por una puerta trasera cuando supo que las autoridades federales estaban en el juzgado con la intención de arrestarlo.

Dugan será juzgada a partir del lunes, la más reciente demostración de fuerza en la amplia represión migratoria por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Si es declarada culpable de ambos cargos podría pasar hasta seis años en la cárcel.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso, la selección del jurado y el juicio:

FBI: Enfadada, Dugan orquestó un intento de fuga

Según un afidávit del FBI, Flores Ruiz reingresó ilegalmente a Estados Unidos desde México en 2013. Los agentes se enteraron de que había sido acusado de agresión en un tribunal estatal en marzo y que debía comparecer ante Dugan el 18 de abril.

Los agentes se dirigieron al juzgado para arrestar a Flores Ruiz después de la audiencia. Un abogado de oficio se dio cuenta de la presencia de los agentes en el pasillo y se lo informó al secretario de Dugan. La jueza se enfureció, según el afidávit, calificó la situación de “absurda” y se acercó acompañada de otro juez. Dugan discutió con los agentes sobre la validez de su orden judicial y les indicó que hablaran con el presidente del tribunal.

Dugan regresó a la sala de su tribunal, le dijo a Flores Ruiz que la acompañara, y lo condujo junto con su abogado por una puerta trasera para el jurado al pasillo para el público afuera de la sala, dice el afidávit. Los agentes, quienes regresaban de la oficina del presidente del tribunal, vieron a Flores Ruiz, pero él logró salir del edificio. Finalmente fue capturado tras una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en noviembre que había sido deportado.

Los defensores de Dugan examinan la lista de jurados en busca de posible sesgo

Los demócratas insisten en que el gobierno de Trump intenta dar un ejemplo con Dugan para mitigar la oposición judicial a sus medidas para reprimir a los inmigrantes.

El gobierno, por su parte, ha vilipendiado a Dugan en redes sociales. Kash Patel, director del FBI, publicó una foto de ella cuando la sacaron del juzgado esposada, y el Departamento de Seguridad Nacional publicó que Dugan le ha dado al término de juez activista “un significado totalmente nuevo”.

Dugan declaró a la policía que encontró un volante amenazante de un grupo antigubernamental en su casa, en la casa de su madre y en la de su hermana, cuatro días después de la captura de Flores Ruiz.

Los abogados de Dugan han manifestado que les inquieta que la cobertura mediática del caso haya generado parcialidad entre el grupo de posibles jurados. Este otoño, les enviaron un cuestionario para evaluar su participación e inclinaciones políticas. En dicho cuestionario se les preguntó si pertenecían a organizaciones políticas, qué programas de radio y podcasts escuchaban, y qué calcomanías, letreros y parches tenían en sus autos, botellas de agua, mochilas y computadoras portátiles.

La selección del jurado comenzó el jueves por la mañana ante la jueza federal de distrito Lynn Adelman.

Los agentes judiciales condujeron a varias docenas de personas a la sala del tribunal. Adelman inició el proceso con la lectura de un listado de posibles testigos y les preguntó a los jurados si conocían a alguno de ellos. La lista incluía a agentes federales y de inmigración, así como a varios jueces del condado Milwaukee. Un prospecto de jurado informó que uno de los jueces era su vecino, pero que eso no afectaría su capacidad para evaluar las pruebas de manera imparcial.

La jueza y los abogados de ambas partes interrogaron en privado a los jurados durante el resto del día, en el despacho de Adelman. La jueza dijo que quería mantener las conversaciones en privado porque las preguntas eran personales.

Tras la objeción de un abogado del periódico Milwaukee Journal Sentinel, la jueza permitió que las sesiones de la tarde se transmitieran en vivo por altavoces para los periodistas en una sala separada de la sala del tribunal. Se escuchó a los abogados preguntar a los jurados si respaldaban al gobierno, si darían más crédito a los agentes policiales que a los testigos civiles, y sus opiniones sobre el papel del gobierno en la regulación de la inmigración.

Finalmente, los abogados seleccionaron a 12 jurados y dos suplentes de un grupo de aproximadamente 75 candidatos.

Cuestiones de inmunidad y protocolo

El equipo de defensa de Dugan ha argumentado que ella goza de inmunidad procesal porque actuó en su calidad oficial de jueza y, por lo tanto, no tenía “conciencia de irregularidad, ni ilicitud, ni engaño”, según los documentos que presentaron.

Sus abogados intentaron persuadir a Adelman para que desestimara el caso en agosto por esos motivos. La jueza se negó, y argumentó que no existe inmunidad judicial firmemente establecida que impida el procesamiento penal.

Dugan también ha argumentado que siguió los protocolos y no tuvo intención de interferir en las labores de los agentes. Según sus argumentos, el presidente del tribunal del condado Milwaukee, Carl Ashley, envió un borrador de la política sobre arrestos migratorios en el juzgado aproximadamente una semana antes del arresto de Flores Ruiz. La política les prohibía a los agentes ejecutar órdenes administrativas en áreas no públicas del juzgado, y exigía al personal judicial que remitiera inmediatamente a cualquier agente de inmigración a un supervisor, que es lo que Dugan hizo.

Dugan sostiene, además, que Ashley negó a los agentes permiso para arrestar a Flores Ruiz en la sala del tribunal o en el pasillo. Entonces los agentes abandonaron su plan de detenerlo en el edificio y, en su lugar, lo siguieron afuera para arrestarlo en la calle, según Dugan.

“(Dugan) intentaba asegurarse de lo anterior —y seguir— las reglas”, argumentaron sus abogados antes del juicio.

Según las directrices federales emitidas el 21 de enero, los agentes de inmigración pueden llevar a cabo acciones policiales en el interior o cerca de los juzgados si creen que alguien a quien intentan encontrar estará allí.

Por lo general, se requiere que los agentes de inmigración informen a su oficina jurídica interna con anticipación para asegurarse de que no haya restricciones jurídicas, y se supone que deben coordinarse con los elementos de seguridad del tribunal, realizar los arrestos en áreas no públicas siempre que sea posible, y minimizar el impacto en las operaciones de la corte.