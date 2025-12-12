Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Golden retrievers, Bad Bunny y otras fotos de la semana en América Latina y el Caribe

The Associated Press
Viernes, 12 de diciembre de 2025 00:54 EST

Un intento de batir un récord mundial con perros de raza golden retriever en Argentina, suspense electoral en Honduras y celebraciones en honor a la Virgen María en toda América Latina, desde Argentina hasta México.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 5 y el 11 de diciembre de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

Relacionados

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in