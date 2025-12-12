Golden retrievers, Bad Bunny y otras fotos de la semana en América Latina y el Caribe

Un intento de batir un récord mundial con perros de raza golden retriever en Argentina, suspense electoral en Honduras y celebraciones en honor a la Virgen María en toda América Latina, desde Argentina hasta México.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 5 y el 11 de diciembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

