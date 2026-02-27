Estallan masivas protestas contra la polémica reforma laboral de Milei

A pocas horas de un crucial debate en el Senado, el centro de Buenos Aires fue escenario este viernes de masivas manifestaciones. Sindicatos, grupos políticos opositores y organizaciones sociales de izquierda se congregaron para expresar su rotundo rechazo al ambicioso proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente ultraliberal Javier Milei, argumentando que la iniciativa suprime numerosos derechos de los trabajadores.

"Me da una bronca terrible; pero una cosa es votar una ley y otra implementarla. En Argentina no han pasado estas cosas sin que nos organicemos los trabajadores... encontraremos los caminos para resistir", declaró a The Associated Press Ariel Somer, un empleado ferroviario de 48 años, desde las inmediaciones del Congreso, reflejando el sentir de los manifestantes.

El proyecto, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, recibe el respaldo de las fuerzas aliadas a La Libertad Avanza, el partido oficialista. De ser ratificado, representaría un logro significativo para el gobierno de Milei, que ha implementado profundas reformas económicas, y sería destacado en su discurso del domingo durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

La propuesta regresó al Senado luego de que la semana pasada los diputados la aprobaran tras la supresión de un controvertido artículo, lo que ahora requiere una nueva revisión por parte de la cámara alta.

Para que la iniciativa pudiera prosperar, los diputados oficialistas y aliados accedieron a la eliminación de un artículo sobre licencias médicas que establecía una reducción del salario mensual percibido por los trabajadores en casos de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

El Senado puede aceptar ese cambio, con lo cual la ley se aprobaría definitivamente, o insistir en la versión original y reponer el artículo. Se prevé que ocurra lo primero.

La reforma propone modernizar las relaciones de trabajo y reducir el poder de los sindicatos y los costos laborales.

“Todo el mundo hizo una reforma laboral y todos los trabajadores de todos los países sufrieron la reforma laboral, pero están competitivos", dijo a AP María Zeppos, de 87 años, ofuscada por las protestas de la jornada.

La anciana señaló que la modificación del actual marco laboral es necesaria para que los empresarios contraten a más personas. “Yo prefiero más gente con trabajo y que no haya personas durmiendo en las calles”, subrayó Zeppos. La anciana señaló que hace más de 70 años "los argentinos se formaban en Europa o Estados Unidos... y ahora estos con los bombos", en referencia los manifestantes que hacían sonar tambores durante la movilización.

El debate del proyecto ha estado marcado por fuertes tensiones entre el oficialismo y la oposición. La semana pasada, mientras debatían los diputados, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo un paro nacional de 24 horas y manifestantes de organizaciones de izquierda chocaron con la policía.

Milei considera crucial sacar adelante la reforma laboral para atraer la inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleos.

Unos de los puntos más resistidos es la modificación de las indemnizaciones, al proponer una reducción de la base de su cálculo sin considerar ítems como vacaciones, aguinaldo —-salario extraordinario anual— y premios.

“Con los despidos sin causa antes tenían que pagarte un sueldo por año trabajado, que incluía aguinaldo y horas extras; ahora sólo te van a pagar un promedio del sueldo básico. Y si vos trabajaste en negro, eso no va a entrar en reclamo de indemnización" cuestionó Somer.

La informalidad laboral en Argentina afecta a más del 40 % de los trabajadores.

Los que resisten la iniciativa cuestionan además que limite el alcance de las huelgas al ampliar la definición de actividades consideradas esenciales y habilite jornadas laborales de hasta 12 horas, en lugar de las ocho vigentes.