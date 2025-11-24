Estudiantes de La Plata se enfrenta a una posible sanción severa tras la protesta sin precedentes de sus jugadores. El equipo se puso de espaldas a Rosario Central en el campo antes de un partido de octavos de final del torneo Clausura. Esta acción fue una muestra de descontento por la decisión de las autoridades futbolísticas de conceder un nuevo trofeo a Rosario Central con la temporada aún en curso.

Los futbolistas de Estudiantes debían formar el tradicional pasillo a los campeones, una orden de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuando ambos clubes entraron al estadio “Gigante de Arroyito” en Rosario el domingo. Sin embargo, los visitantes optaron por dar la espalda al recién coronado campeón, un gesto nunca antes visto en el fútbol argentino.

El Tribunal de Disciplina de la AFA informó el lunes que inició un expediente contra Estudiantes. La medida se tomó "con motivo del comportamiento asumido por el plantel antes del inicio del encuentro…en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial".

open image in gallery Estudiantes optó por dar la espalda al recién coronado campeón, un gesto nunca antes visto en el fútbol argentino ( AP Foto/Gustavo Garello )

El club presidido por el exfutbolista Juan Sebastián Verón, un habitual crítico de la conducción de AFA, ganó el partido 1-0 con gol del colombiano Edwin Cetré y se clasificó a los cuartos de final. Pero ahora se expone a sanciones deportivas y económicas por el “espaldarazo” de repudio a Central.

Estudiantes fue el único equipo que alzó la voz para rechazar la controvertida decisión de AFA de declarar el jueves pasado a Central campeón de la Liga 2025, un título ideado recién para reconocer al club que más puntos suma durante el año. En sus redes sociales, denunció que la medida no se sometió a votación, como determinan los reglamentos.

Durante los últimos años, AFA bajo la conducción de Claudio Tapia se ha caracterizado por los cambios constantes en los formatos en los torneos y en la definición de los ascensos y descensos de categoría. Pero nunca había sucedido que se instaurara un nuevo trofeo con la temporada ya iniciada.

El Tribunal de Disciplina le dio un plazo de 48 horas a los jugadores de Estudiantes que no cumplieron con el pasillo a Central para que “ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada”, en una referencia indirecta al presidente Verón.

Se espera que esta misma semana se pronuncie el órgano disciplinario.