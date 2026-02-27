Soldados en México, Carnaval en Bolivia y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Soldados hicieron guardia junto a vehículos calcinados en Michoacán, Jalisco y otros estados en México luego de la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “El Mencho” Oseguera.

El Carnaval llegó a su fin en Bolivia. Y, en Argentina, “therians” —personas que dicen identificarse con animales no humanos— se congregaron en un parque en Buenos Aires en una jornada de ladridos y saltos.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 20 y el 26 de febrero de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Juan Karita en La Paz, Bolivia.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com