Refugiados en Minnesota, temerosos por arrestos y “reverificación” bajo el gobierno de Trump

Su familia pasó años oponiéndose al sistema socialista de Venezuela.

El gobierno tomó represalias enviando a hombres para golpear al padre, trabajador de una empresa petrolera estatal al que acusó de no cooperar. Otros familiares fueron amenazados.

La situación se volvió tan insostenible que la familia huyó del país hacia Estados Unidos en 2021 después de obtener el estatus de refugiados, según una de las hijas, una vendedora de ropa de 24 años entrevistada por The Associated Press.

Los seis hermanos y sus padres se establecieron en Minnesota en 2023 y llevaron vidas tranquilas hasta que el gobierno del presidente Donald Trump dijo que sometería a los refugiados a un nuevo escrutinio. Una prioridad la constituyen quienes fueron admitidos en Estados Unidos durante el mandato del expresidente Joe Biden, a quien el gobierno acusa de priorizar la cantidad por encima de un examen y una verificación detallados, centrándose inicialmente en 5.600 refugiados que se asentaron en Minnesota y que aún no son residentes permanentes, lo que los hace particularmente vulnerables.

El mes pasado, tres agentes enmascarados bajaron de una SUV negra con vidrios polarizados afuera de un complejo de apartamentos en St. Paul, esposaron a la mujer venezolana y a su madre y les dijeron que su estatus legal estaba bajo revisión, según la mujer, que pidió el anonimato por temor a represalias.

Al romper con años de precedentes, las autoridades migratorias han arrestado o interrogado a decenas de refugiados en Minnesota, según abogados y defensores, y es probable que se produzcan más detenciones en todo el país.

Un juez federal ordenó en enero una suspensión temporal de los arrestos y la detención de refugiados en Minnesota mientras continúa una demanda que impugna la “reverificación”. El juez ordenó la liberación inmediata de todos los refugiados detenidos en Minnesota y de los que fueron llevados a Texas.

Tres refugiados dijeron a The Associated Press que, pase lo que pase, las rondas de entrevistas no concluyentes con las autoridades migratorias, mucho después de que creyeran que su estatus estaba a salvo, los han llevado a cuestionar su futuro en Estados Unidos y a vivir con miedo constante.

La joven venezolana no ha regresado a su trabajo en una fábrica de ropa. Un hombre que huyó de la persecución en Myanmar no camina por las calles de Minneapolis sin una carta de su iglesia en la que se pide que los inmigrantes “sean tratados humanamente”. Una refugiada congoleña arrestada en St. Paul pese a su estatus de refugiada afirma que “todo lo que ha pasado parece como de película”.

Un cambio en el trato de Estados Unidos hacia los refugiados

Recibir a refugiados ha sido una fuente de acuerdo bipartidista en Estados Unidos desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados con un apoyo abrumador en 1980.

La ley ayudó a que las solicitudes de refugio se convirtieran en algunas de las más examinadas del sistema migratorio. Las decisiones del gobierno de que alguien haya sido perseguido por quién es o por lo que cree rara vez se ponen en duda, y reabrir un estatus de refugiado ya concedido supone un duro golpe a la tradición jurídica, según defensores.

“Han sido sometidos a una verificación exhaustiva y fueron admitidos por el gobierno con aprobación”, manifestó Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, un importante grupo de ayuda a refugiados.

Una vez que un refugiado es admitido en Estados Unidos a través del programa de reasentamiento, la única manera de despojarlo de su estatus es demostrar que nunca debió haber sido admitido, explicó Oppenheim. Por eso, el gobierno de Trump entrevista de nuevo a las personas, añadió.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, señaló en un comunicado escrito que los refugiados “ESTÁN OBLIGADOS a someterse a una inspección completa después de un año dentro de Estados Unidos”.

“Esto no es novedoso ni discrecional; es un requisito claro en la ley”, escribió.

Si bien es cierto que los refugiados deben solicitar la tarjeta de residencia permanente un año después de su admisión —un cambio de estatus que conlleva una nueva capa de escrutinio—, el gobierno rompe con décadas de tradición al revisar las decisiones iniciales de admitir a personas como refugiadas y luego detenerlas mientras están bajo revisión.

“Arrestar, detener y volver a evaluar a los refugiados son cambios nuevos que infligirán un daño grave a poblaciones vulnerables”, advirtió Smita Dazzo, subdirectora de programas de Estados Unidos en HIAS.

De Venezuela a Minnesota, a Houston y de regreso

En enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llevó a las mujeres venezolanas a Houston en un vuelo en el que los migrantes iban encadenados de muñecas y tobillos y tenían prohibido hablar. La hija contó que le dijeron que estaba allí para entrevistas de la tarjeta de residencia permanente y que la aislaron en una habitación fría sin comida, agua ni nada abrigador con qué cubrirse. Afirmó que se negó a firmar documentos sin un abogado presente.

“Nos dicen: ‘su estatus no vale nada. Están ilegales y están detenidas’”, relató. “Lo que nosotros pasamos es algo que yo no se lo deseo absolutamente a nadie… se supone que llegamos a este país con un estatus de refugiados y pensábamos que aquí íbamos a estar protegidos, pero ahorita, en este momento, es todo lo contrario”.

Las mujeres fueron liberadas tras presentar con éxito recursos de hábeas corpus en un tribunal federal, como parte de una oleada de intentos de última hora por recuperar la libertad bajo una política de Trump que niega audiencias de fianza en la corte de inmigración. Amigos de su abogado las llevaron de regreso a Minnesota por su cuenta. Desde entonces, la mujer más joven ha tenido demasiado miedo como para salir de la casa.

El pastor que recibió una carta y fue a la entrevista

Saw Ba Mya James, de 46 años y padre de tres hijos, miembro de la etnia karen, huyó de la persecución militar en Myanmar y llegó a St. Paul el año pasado tras obtener el estatus de refugiado con ayuda de una iglesia local.

Pese a tener pendiente una solicitud de tarjeta de residencia permanente, el pastor anglicano no asistió a la iglesia durante semanas cuando sus amigos le aconsejaron que evitara salir.

“Me dijeron que me quedara en casa, así que obedecí y oré a Dios con mi familia”, contó.

James recibió una carta el 2 de febrero en la que se ordenaba una “reverificación de refugiado posterior a la admisión” en la oficina local de St. Paul del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, según una copia revisada por The Associated Press.

Durante una entrevista que duró varias horas, un agente presionó a James con preguntas que, según él, ya había abordado ampliamente antes de ser admitido en Estados Unidos. El agente dijo que la revisión era necesaria porque un empleado sin experiencia se encargó de la verificación inicial.

En las dos semanas posteriores a la entrevista, James recibió otra carta en la que se pedía que él y su familia proporcionaran huellas dactilares, lo que su abogado interpretó como una señal positiva.

Aun así, James tiene miedo de ser detenido. Lleva fielmente consigo la carta de los patrocinadores de su iglesia, en la que se pide que él y otros inmigrantes “sean tratados humanamente como semejantes portadores de la imagen de Dios”.

La refugiada congoleña arrestada al llegar al trabajo

Una mujer congoleña se estableció en el área de las Ciudades Gemelas en noviembre de 2024 con estatus de refugiada y trabajaba en el sector de la hospitalidad como principal sostén económico de su esposo y sus cuatro hijos.

Contó que un agente de inmigración se acercó a su auto estacionado cuando llegó a trabajar a las 7 de la mañana el 14 de enero en St. Paul, diciendo que conocía su nombre y que era refugiada. Tras decirle que saliera del vehículo para responder preguntas, la esposó pese a sus intentos de mostrar un documento de autorización de trabajo y una identificación.

La mujer, que habló bajo condición de anonimato porque teme represalias, fue trasladada en avión a Houston para ser interrogada en detalle sobre sus experiencias en el Congo, Uganda y Estados Unidos. Ella y otros refugiados se negaron a firmar documentos para ser enviados de vuelta a sus países de origen. Fue liberada el 18 de enero sin ningún documento de identificación para reservar un vuelo a Minneapolis. Un gerente de su empresa voló a Houston y condujo 17 horas para llevarla de regreso a casa.

“Si te dijera que me siento bien, te estaría mintiendo”, expresó.

___

Salomon informó desde Miami.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.