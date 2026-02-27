La UE "aplicará provisionalmente" su acuerdo comercial con Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el viernes que comenzará a “implementar provisionalmente” un enorme acuerdo comercial con el bloque que agrupa a varias naciones sudamericanas, Mercosur, pese a no contar con la aprobación del Parlamento Europeo.

“Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos”, declaró Von der Leyen. Con el respaldo de los líderes europeos, la Comisión “aplicará provisionalmente el acuerdo” después de que Uruguay y Argentina ratificaron el jueves el pacto comercial entre los dos bloques, agregó.

El acuerdo se ha negociado durante un cuarto de siglo entre países que hoy cuentan con más de 700 millones de habitantes y representan una cuarta parte del producto interno bruto mundial, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.

Además, sigue a las perturbaciones causadas por los aranceles estadounidenses al comercio global y la restricción de suministros de minerales críticos para China, lo que empujó a la Unión Europea, formada por 27 naciones, a forjar una serie de acuerdos de libre comercio con otras naciones en todo el mundo.

Pero el pacto enfrenta la firme oposición del sector agrícola europeo y se espera que sea sometido a duras preguntas por parte de los diputados del Parlamento Europeo.

Von der Leyen está eludiendo por ahora a esos legisladores, una medida inusual para el poder ejecutivo europeo y que probablemente suscite críticas.

En una conferencia de prensa en la que no se admitieron preguntas, Von der Leyen señaló que “Mercosur encarna el espíritu con el que Europa está actuando en la escena global”.

“Nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos cosecharán los beneficios, y deberían cosecharlos lo antes posible”, añadió. “Esto tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con el crecimiento y con que Europa dé forma a su propio futuro”.

La mandataria reconoció además que el “acuerdo solo puede concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento”.

“Así que la Comisión seguirá trabajando con todas las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente”, indicó.

