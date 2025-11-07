Republicanos proponen paquete bipartidista para reabrir el gobierno de EEUU

Los senadores republicanos intentan poner fin al cierre del gobierno con la preparación de un paquete bipartidista de proyectos de ley de gasto que esperan gane nuevos votos demócratas. No está claro si su plan funcionará.

Los demócratas han votado 14 veces para no reabrir el gobierno mientras exigen una extensión de los subsidios de salud, que están por expirar y que no se espera que formen parte de la legislación. Muchos dijeron el jueves que seguirían resistiendo hasta que el presidente Donald Trump y los líderes republicanos negocien con ellos una extensión.

“Eso es lo que hacen los líderes”, afirmó el senador demócrata de Nuevo México Ben Ray Lujan. “Tienes el poder, tienes la mayoría, tienes que unir a la gente”.

Una votación de prueba sobre el nuevo paquete, que no se ha hecho público, podría realizarse el viernes.

Los demócratas tendrán entonces que tomar una decisión crucial: ¿seguir luchando por un acuerdo significativo para extender los subsidios que expiran en enero, prolongando así el dolor del cierre? ¿O votar para reabrir el gobierno y esperar lo mejor mientras los republicanos prometen una futura votación sobre la atención a la salud, pero sin un resultado garantizado?

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, aún no se ha pronunciado. El senador demócrata de Hawai, Brian Schatz, dijo que los miembros de su partido “obviamente no tienen una opinión unánime” pero “sin algo sobre la atención a la salud, es muy poco probable que la votación tenga éxito”.

Aun así, algunos demócratas sienten una urgencia cada vez mayor por aliviar la creciente crisis en los aeropuertos, pagar a los trabajadores del gobierno y restaurar la ayuda alimentaria retrasada a millones de personas, ahora que el cierre se ha convertido en el más largo en la historia de Estados Unidos. Un pequeño grupo ha trabajado con los republicanos en un acuerdo que reabriría el gobierno solo con un acuerdo para una futura votación sobre la atención a la salud.

Hasta ahora, los republicanos han estado a cinco votos de distancia mientras han llamado repetidamente a financiar el gobierno. Incluso una pequeña deserción de las filas demócratas podría romper el estancamiento.

Los demócratas “trabajan en la unidad y trabajan en la atención a la salud”, dijo el senador demócrata de Rhode Island Sheldon Whitehouse.

Un nuevo esfuerzo para reabrir el gobierno

La decisión del líder de la mayoría del Senado, John Thune, de mantener al Senado en sesión el viernes, y quizás durante el fin de semana, se produjo después de que Trump instara el miércoles a los republicanos, en un desayuno en la Casa Blanca, a poner fin al cierre. El presidente dijo que, en su opinión, el impasse de seis semanas fue un “gran factor negativo” para los republicanos en las elecciones del martes, que fueron abrumadoramente favorables para los demócratas.

El paquete bipartidista propuesto por Thune financiaría algunas partes del gobierno —ayuda alimentaria, programas para veteranos y la rama legislativa, entre otras cosas— y extendería la financiación para todo lo demás hasta diciembre o enero. Los tres proyectos de ley de gasto individuales que se incluirían son el producto de negociaciones bipartidistas que se han mantenido durante el cierre.

El paquete reemplazaría el proyecto de ley aprobado por la Cámara que los demócratas han rechazado repetidamente. Solo extendería la financiación del gobierno hasta el 21 de noviembre, una fecha que se acerca rápidamente tras seis semanas de inacción.

También refleja un plan tentativo que han esbozado los demócratas moderados. En la propuesta, liderada por la senadora demócrata de Nueva Hampshire Jeanne Shaheen, también se aceptaría la oferta de los republicanos de realizar una votación sobre la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que están por expirar en una fecha posterior.

No estaba claro qué prometería Thune sobre la atención a la salud, ya se ha negado a negociar mientras el gobierno está cerrado.

El presidente de la Cámara de Representantes da un revés a las conversaciones bipartidistas

Los demócratas enfrentan la presión de los sindicatos, que están ansiosos por que termine el cierre, y de grupos aliados que quieren que se mantengan firmes. Muchos demócratas argumentan que las victorias para su partido en el Día de las Elecciones muestran que los votantes quieren que continúen la lucha hasta que los republicanos cedan y acepten extender los créditos fiscales para la salud.

Una votación sobre los subsidios de salud “tiene que significar algo”, dijo el senador de Vermont Bernie Sanders, un independiente vinculado a los demócratas. “Eso significa un compromiso por parte del presidente de la Cámara, de que apoyará la legislación, de que el presidente la firmará”.

Pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dejó claro que no hará ningún compromiso. “No le estoy prometiendo nada a nadie”, dijo cuando se le preguntó si podría prometer una votación sobre un proyecto de ley de salud.

La clara negativa de Johnson fue un revés para los negociadores. El senador de Michigan Gary Peters, uno de los demócratas moderados involucrados en las negociaciones, dijo que los comentarios del presidente de la Cámara son “un importante problema”.

“Tenemos que asegurarnos de tener un acuerdo que pueda obtener un amplio apoyo”, señaló.

Mientras los demócratas intentan averiguar qué hacer, Schumer no ha dicho cuándo cree que debería terminar el cierre. Él y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, han pedido a Trump que se siente con ellos y negocie, una reunión que parece poco probable.

“Donald Trump siente claramente la presión para poner fin a este cierre”, dijo Schumer.

Las negociaciones a puerta cerrada se hacen públicas

Los demócratas y republicanos que han sostenido conversaciones insistieron en que avanzaban constantemente hacia un acuerdo.

Los republicanos sugirieron el jueves que podrían estar abiertos a incluir disposiciones en un acuerdo final que revertiría algunos despidos masivos de trabajadores del gobierno por parte de la Casa Blanca, según dos personas familiarizadas con las conversaciones privadas que declararon bajo condición de anonimato para hablar de ellas. No se sabe si esa propuesta se incluiría en el nuevo paquete.

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, republicana moderada de Maine que ha sostenido conversaciones con los demócratas, dice que quiere que a los trabajadores suspendidos se les pague retroactivamente, y que los empleados que han sido despedidos durante el cierre sean “reincorporados”.

“Seguimos negociando esas disposiciones”, afirmó.

___

Los periodistas de The Associated Press Kevin Freking, Joey Cappelletti y Lisa Mascaro contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.