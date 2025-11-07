La celebración del Día de Muertos y más fotos de la semana en América Latina

En toda la región, familias acudieron a los cementerios para recordar a sus ancestros como parte de la celebración anual del Día de Muertos.

El príncipe Guillermo de Inglaterra, heredero al trono británico, pasó la semana en Brasil para promocionar su Premio Earthshot, una iniciativa que busca soluciones a los principales problemas medioambientales.

La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez quedo libre luego de que el Tribunal Suprema anuló su condena a 10 años de cárcel.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com