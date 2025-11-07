Estos son los aeropuertos que reducirán vuelos en EEUU por el cierre del gobierno
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está obligando a las aerolíneas a reducir el 10% de sus vuelos en 40 de los aeropuertos más concurridos del país para reducir la presión sobre los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno en curso y garantizar que volar siga siendo seguro.
Los recortes entraron en vigor el viernes. Los viajeros deben consultar con sus aerolíneas para ver si su vuelo ha sido cancelado. Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:
1. Anchorage International en Alaska
2. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia
3. Boston Logan International en Massachusetts
4. Baltimore/Washington International en Maryland
5. Charlotte Douglas International en Carolina del Norte
6. Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky
7. Campo del amor de Dallas en Texas
8. Ronald Reagan Washington National en Virginia
9. Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado
10. Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas
11. Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan
12. Newark Liberty International en Nueva Jersey
13. Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida
14. Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái
15. Pasatiempo de Houston en Texas
16. Washington Dulles International en Virginia
17. George Bush Houston Intercontinental en Texas
18. Internacional de Indianápolis en Indiana
19. John F. Kennedy International en Nueva York
20. Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
21. Los Ángeles International en California
22. Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
23. Orlando International en Florida
24. Chicago Midway International en Illinois
25. Memphis International en Tennessee
26. Aeropuerto Internacional de Miami en Florida
27. Minneapolis/St Paul International en Minnesota
28. Internacional de Oakland en California
29. Ontario International en California
30. Chicago O'Hare International en Illinois
31. Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón
32. Internacional de Filadelfia en Pensilvania
33. Phoenix Sky Harbor International en Arizona
34. Internacional de San Diego en California
35. Louisville International en Kentucky
36. Seattle/Tacoma International en Washington
37. Internacional de San Francisco en California
38. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah
39. Teterboro en Nueva Jersey
40. Tampa International en Florida
1. Anchorage International en Alaska
2. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia
3. Boston Logan International en Massachusetts
4. Baltimore/Washington International en Maryland
5. Charlotte Douglas International en Carolina del Norte
6. Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky
7. Campo del amor de Dallas en Texas
8. Ronald Reagan Washington National en Virginia
9. Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado
10. Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas
11. Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan
12. Newark Liberty International en Nueva Jersey
13. Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida
14. Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái
15. Pasatiempo de Houston en Texas
16. Washington Dulles International en Virginia
17. George Bush Houston Intercontinental en Texas
18. Internacional de Indianápolis en Indiana
19. John F. Kennedy International en Nueva York
20. Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
21. Los Ángeles International en California
22. Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
23. Orlando International en Florida
24. Chicago Midway International en Illinois
25. Memphis International en Tennessee
26. Aeropuerto Internacional de Miami en Florida
27. Minneapolis/St Paul International en Minnesota
28. Internacional de Oakland en California
29. Ontario International en California
30. Chicago O'Hare International en Illinois
31. Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón
32. Internacional de Filadelfia en Pensilvania
33. Phoenix Sky Harbor International en Arizona
34. Internacional de San Diego en California
35. Louisville International en Kentucky
36. Seattle/Tacoma International en Washington
37. Internacional de San Francisco en California
38. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah
39. Teterboro en Nueva Jersey
40. Tampa International en Florida
_______
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.