¿Qué saber sobre la reducción de vuelos en aeropuertos de EEUU por el cierre del gobierno?

Cientos de vuelos programados para el viernes fueron cancelados en los principales aeropuertos de Estados Unidos como parte del esfuerzo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para implementar reducciones del 10% debido al cierre del gobierno.

La FAA está imponiendo las reducciones para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, quienes son empleados federales y han estado trabajando sin recibir pago durante el cierre.

Además de la reducción del tráfico aéreo, el cierre ha provocado más retrasos en vuelos, y los expertos aconsejan a los viajeros que verifiquen el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, entre otros consejos.

Aquí hay un vistazo más detallado sobre lo que se debe saber acerca de las reducciones.

¿Qué aeropuertos están afectados?

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA para las reducciones abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles, Miami y Newark, según una orden que publicó la agencia anoche. Se puede encontrar una lista completa de los aeropuertos afectados aquí.

Más de 800 vuelos fueron cancelados para el viernes, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones de vuelos. Muchas de las cancelaciones para el viernes fueron vuelos de Delta Air Lines, United Airlines y American Airlines.

¿Por qué fue necesario?

Los controladores de tráfico aéreo no han recibido su sueldo durante el cierre del gobierno federal. Eso ha llevado a que los controladores se reporten enfermos y ha contribuido a la escasez de personal que ha estado afectando los viajes aéreos durante semanas.

La mayoría de los controladores trabajan horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre sin pago, ha dicho la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo.

Eso deja poco tiempo para un trabajo adicional a menos que los controladores se reporten enfermos a la FAA.

¿Cuándo comenzarán y terminarán las reducciones?

Las reducciones comenzaron el viernes y las aerolíneas han dicho que las personas podrían ver sus planes de viaje de fin de semana interrumpidos con poco aviso.

Las aerolíneas implementarán las reducciones bajo la dirección de la FAA, comenzando por eliminar el 4% de los vuelos en los 40 aeropuertos seleccionados el viernes y aumentando al 10%, según la orden de la agencia.

United Airlines reducirá el 4% de sus vuelos este fin de semana basándose en la orientación de la FAA, dijo el portavoz de la compañía, Josh Freed.

No está claro cuándo podrían terminar los vuelos reducidos. Las aerolíneas, los sindicatos y la industria de viajes han instado al Congreso a poner fin al cierre, que inició el 1 de octubre y para este miércoles se convirtió en el más largo registrado en la historia de Estados Unidos.

¿Cuál será el efecto de la reducción?

Los recortes podrían incluir hasta 1.800 vuelos y alrededor de 268.000 asientos combinados, según una estimación.

United Airlines y Delta Air Lines dijeron que ofrecerían reembolsos a los viajeros que opten por no volar, incluso si tienen boletos que normalmente no son reembolsables.

Los recortes también podrían interrumpir las entregas de paquetes porque dos aeropuertos con importantes centros de distribución están en la lista. FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, y UPS en Louisville, Kentucky, donde hubo un accidente mortal de un avión de carga esta semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió esta semana que podría haber caos en los cielos si el cierre se prolonga lo suficiente como para que los controladores pierdan su segundo cheque de pago completo la próxima semana.

¿Ha sucedido esto antes?

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo esta semana que nunca ha visto que se tomen este tipo de medidas en sus casi cuatro décadas de experiencia en el campo de la aviación.

“Estamos en un territorio nuevo en términos de cierres gubernamentales”, afirmó.

Los problemas de personal llevaron a retrasos a lo largo de octubre, pero fueron mayormente aislados y temporales. Sin embargo, el fin de semana pasado se produjo un cambio.

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 instalaciones de control de tráfico aéreo informaron sobre posibles limitaciones de personal, según un análisis de The Associated Press de los planes de operaciones compartidos a través del sistema del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea un subregistro, está muy por encima del promedio de los fines de semana antes del cierre.

Durante los fines de semana del 1 de enero al 30 de septiembre, el número promedio de torres de aeropuertos, centros de control regionales e instalaciones que monitorean el tráfico a mayores altitudes que anunciaron posibles problemas de personal fue de 8,3, según el análisis de AP.

Mike Catalini y Hannah Schoenbaum contribuyeron con este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.