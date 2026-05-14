Primer ministro de Bahamas declara la victoria de su partido en elecciones anticipadas

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, declaró la victoria de su Partido Liberal Progresista en la elección general anticipada, asegurándose un segundo mandato.

En un discurso de victoria ante sus simpatizantes, Davis señaló la noche del martes en Nassau que no sólo se trataba de un triunfo para su partido, sino para todo el país.

“A los bahameños que votaron hoy, pero no votaron por nosotros, quiero que sepan que los he escuchado, los he oído y quiero que sepan que seguiré trabajando duro por todos los bahameños”, declaró Davis, quien estuvo acompañado en el escenario por su esposa, Ann Marie, y altos dirigentes del partido.

De acuerdo con las proyecciones, el PLP ganaría más de 30 de los 41 escaños parlamentarios en las elecciones generales del martes, informó la prensa local. De momento no se han dado a conocer resultados oficiales.

Es la primera vez desde 1997 que un partido gana dos elecciones generales consecutivas en Bahamas.

Davis recibió previamente una llamada telefónica del candidato del opositor Movimiento Nacional Libre (FNM por sus iniciales en inglés), Michael Pintard, en la que concedió la elección.

Pintard se dirigió el martes a sus simpatizantes en la sede del FNM y señaló que los votantes se habían pronunciado y que el partido aceptaba su decisión.

“El pueblo bahameño tomó su decisión; en una democracia, esa es la única voz que importa”, subrayó Pintard.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley —ambos con menos de un año en sus nuevos mandatos luego de ganar respectivas reelecciones-- fueron algunos de los dignatarios regionales que felicitaron a Davis. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también felicitó a Davis por su victoria.

Las elecciones de este año marcaron la primera vez que se eligió a miembros del Parlamento para dos circunscripciones de reciente creación: St. James y Bimini y las Islas Berry. Con estos dos nuevos escaños el número total de asientos parlamentarios ascendió de 39 a 41.

En las elecciones generales anteriores, en septiembre de 2021, el PLP ganó 32 de los 39 escaños, mientras que el FNM obtuvo los otros siete.

Las campañas giraron en torno a varios temas clave, entre ellos el estado del sistema público de salud, la tasa de criminalidad, el costo de vida y las preocupaciones sobre inmigración.

Observadores electorales internacionales estuvieron presentes en Bahamas para supervisar el proceso electoral. La Mancomunidad de Naciones, la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Estados Unidos y el bloque comercial regional CARICOM confirmaron el envío de observadores electorales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.