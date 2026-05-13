Flávio Bolsonaro rechaza haber cometido irregularidades tras pedirle millones a banquero

El senador brasileño Flávio Bolsonaro negó haber cometido irregularidades el miércoles ante la información de que solicitó millones al banquero encarcelado Daniel Vorcaro, una revelación que podría perjudicar la postulación prevista del legislador a la presidencia del país contra Luiz Inácio Lula da Silva en octubre.

Previamente, el medio digital The Intercept Brazil publicó mensajes de voz en los que Bolsonaro le pide a Vorcaro —quien está en el centro de un gran escándalo de corrupción— 61 millones de reales (12 millones de dólares) para producir “The Dark Horse”, una película que el senador Bolsonaro dice estar realizando sobre la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, el cual está encarcelado. El sitio web indicó que el senador pidió más dinero después de que se pagara el monto inicial.

Vorcaro —exdirector general del clausurado Banco Master, que llevaba un estilo de vida lujoso antes de ser encarcelado— está en el centro de un escándalo de fraude y sobornos que ha salpicado a varios altos funcionarios en Brasil desde que comenzó este año.

Se le acusa, entre otras cosas, de estafar a muchos de los 800.000 clientes del Banco Master —incluidos varios fondos de pensiones de gobiernos estatales— por cientos de millones de dólares, al convencerlos de realizar inversiones turbias.

La policía federal de Brasil calcula que el fraude total del banco asciende a aproximadamente 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares). El caso sigue bajo investigación de la policía federal del país y del Supremo Tribunal Federal.

A pesar de ello, el senador Bolsonaro defendió su solicitud.

“Lo nuestro es el caso de un hijo que busca patrocinio privado para una película privada sobre la historia de su padre. Nada de dinero público”, manifestó Flávio Bolsonaro en un comunicado. “No ofrecí ninguna ventaja (ilegal) a cambio. No sostuve encuentros privados. No fui intermediario de negocios con el gobierno. No recibí dinero”.

Horas antes de que sus mensajes al banquero se hicieran públicos, el senador Bolsonaro dijo a periodistas en Brasilia que no tenía ninguna relación con Vorcaro. Hizo lo mismo en marzo, después de que medios brasileños informaran que su número había sido encontrado en uno de los teléfonos celulares de Vorcaro incautados por la policía federal.

En un mensaje de voz enviado a Vorcaro en septiembre, el senador Bolsonaro afirma que no se sentía cómodo al pedirle dinero al banquero, pero que “la película está en un momento muy decisivo”.

“Hay muchos pagos atrasados, todo el mundo está tenso y yo estoy aquí preocupado por (la posibilidad de) obtener el efecto contrario de lo que soñamos para esta película”, le dijo el senador Bolsonaro a Vorcaro. El legislador ha declarado públicamente que pretendía estrenar la cinta en el tramo final de la campaña presidencial.

Envió otros mensajes en octubre con la misma intención de conseguir financiamiento para la película.

El consultor político Thomas Traumann señaló que las revelaciones podrían afectar negativamente la campaña de Bolsonaro poco antes de que su Partido Liberal lleve a cabo su convención para incluirlo en la boleta.

“Debido a que Flávio Bolsonaro es un político desconocido cuyo mayor activo es ser hijo del expresidente, un escándalo como este podría tener un impacto devastador”, observó Traumann. “Que (Flávio Bolsonaro) pida dinero y muestre cercanía con un banquero que está bajo investigación policial por fraude podría obligar a la oposición de Brasil a cambiar su candidato, para mantener sus posibilidades”.

El banquero fue arrestado en marzo y desde entonces ha intentado alcanzar un acuerdo de colaboración con las autoridades.

En noviembre, el Banco Central de Brasil cerró Banco Master, cuyos activos superaban los 16.000 millones de dólares.

Desde que estalló el escándalo, Flávio Bolsonaro y sus aliados han alegado —sin presentar pruebas— que debería atribuírsele a Lula. Esta semana, un exjefe de gabinete de Jair Bolsonaro, el senador Ciro Nogueira, desmintió informaciones de prensa que afirmaban que recibía pagos con regularidad de Vorcaro para apoyarlo.

Aliados de Lula en el Congreso indicaron que impulsarán una investigación parlamentaria sobre el vínculo entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.