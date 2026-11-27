Miles de personas protestaron el viernes en San Juan, la capital de Puerto Rico, mientras estallaban la ira y la frustración por las tarifas eléctricas que alcanzaron niveles récord, el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios básicos y otros problemas.

Jubilados, estudiantes universitarios, conductores de autobús y otras personas se sumaron a la protesta organizada por unos 30 grupos, que iban desde sindicatos hasta organizaciones religiosas. Las multitudes se congregaron frente al centro comercial más grande del Caribe en el Black Friday para lo que los organizadores bautizaron como el “Día de la Indignación Nacional”.

Cientos de manifestantes llegaron en autobús a San Juan desde decenas de ciudades y pueblos de toda la isla.

“Por dónde empezar”, expresó Radamés García Badillo, de 74 años. “La indignación es total”.

Señaló que los servicios de electricidad y agua son poco confiables, y que su vecindario se queda a oscuras al menos una vez por semana durante varias horas.

También lamentó un fuerte aumento del costo de vida.

“La compra es mucho menor porque las cosas están sumamente caras”, afirmó. “Para nosotros los retirados es primordial estirar el peso”.

La protesta es una de las más grandes en la isla, que es territorio estadounidense, desde que la gobernadora Jenniffer González asumió el cargo en enero de 2025, y fue creciendo a lo largo del día a medida que los manifestantes tomaban una de las principales autopistas de la isla, lo que obligó a cerrarla.

“Nunca hemos estado bien en Puerto Rico, pero sigue empeorando la cosa”, manifestó Verónica Ishtar, una estudiante de artes visuales de 22 años que hizo bocetos de los manifestantes.

Solo esta semana, su vecindario se quedó sin electricidad 12 veces, y a ella le cuesta pagar su factura de luz.

“Esto no es normal, y no debería ser normalizado”, afirmó.

Para algunos clientes residenciales, las facturas mensuales de electricidad aumentaron recientemente alrededor de un 18%, pasando de 229 a 271 dólares.

La nueva tarifa de 33,86 centavos por kWh supera con creces la tarifa promedio de 18,3 centavos por kWh para clientes residenciales en el territorio continental de Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Algunos manifestantes criticaron a Luma Energy, una empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de electricidad en la isla.

El miércoles, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó por un estrecho margen la cancelación del contrato del gobierno con Luma. La gobernadora elogió el fallo, pero muchas personas se preocupan por lo que viene después, mientras persisten los apagones.

La Asociación de Industriales de Puerto Rico señaló que la cancelación podría “desalentar la inversión privada y comprometer la continuidad de los proyectos en progreso”, mientras las cuadrillas continúan reparando una red destruida por el huracán María en 2017, que ya estaba debilitada por la falta de mantenimiento e inversión.

A medida que crecía la protesta, un manifestante prometió una “Navidad combativa”.

Los líderes de varios grupos que organizaron la protesta se comprometieron a seguir presionando por el cambio.

“Hay que empezar a canalizar la rabia”, dijo Hernaliz Vázquez, directora ejecutiva de Sierra Club Puerto Rico. “Hay que empezar a organizar el coraje que tiene la gente que no sabe qué hacer”.

Eva Prados, política, abogada y defensora de los derechos humanos, estuvo entre los manifestantes.

Señaló que las facturas de electricidad son insostenibles y que los negocios están cerrando, mientras los puertorriqueños lidian con un alto costo de vida y con servicios básicos “que este gobierno no está garantizando”.

Puerto Rico “está esperando soluciones concretas”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.