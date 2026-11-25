Puerto Rico consiguió su sexta corona de Miss Universo en casa con el triunfo de Jennifer Barreto.

Barreto, de 27 años, es madre de una niña y trabajadora social, especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En el llamado Aniversario de Diamante del certamen de belleza, Miss República Dominicana Melissa Núñez fue la primera finalista y Miss Venezuela Clara Vegas Goetz la segunda finalista.

Miss Nueva Zelanda Georgia Waddington y Miss Filipinas Bea Millan-Windorski completaban el grupo de las cinco con mejores calificaciones.

El triunfo de Barreto se suma a los conseguidos por Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

Era la cuarta edición de Miss Universo celebrada en el territorio estadounidense tras las correspondientes de 1972, 2001 y 2002.

La final fue transmitida en vivo por Telemundo en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con capacidad para unos 18.500 espectadores que rugió cuando se anunció a Barreto como su nueva reina.