Presuntos delincuentes armados mantenían el martes a por lo menos 25 personas como rehenes en un supermercado de la turística ciudad de Cartagena, en el norte de Colombia, mientras las autoridades rodeaban el lugar con agentes especiales.

La policía aseguró en X que desplegaron capacidades especializadas para “lograr una solución segura, privilegiando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas”.

Videos divulgados por la prensa local mostraron a través de los vidrios del supermercado en el barrio de La Castellana a un hombre vestido de negro que parece sostener en sus manos un arma, mientras varias personas permanecen sentadas de espalda como rehenes.

El presidente Abelardo de la Espriella, de perfil conservador, declaró que se trata de “delincuentes comunes” que retuvieron a “30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”.

Ni el mandatario ni otras autoridades han divulgado la identidad de las personas retenidas ni sus edades.

De la Espriella aseguró que los “bandidos” querían originalmente asaltar un camión de valores en la zona de Cartagena, pero su presencia fue alertada por las cámaras de seguridad y se activaron los botones de pánico, por lo que acudió al lugar la policía.

Al sentirse rodeados, agregó Espriella, los asaltantes se habrían refugiado en uno de los comercios y procedieron a “secuestrar” a quienes estaban adentro.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo en X que han “implementando todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”, sin dar más detalles.

La toma de rehenes se produjo en un momento en que Colombia está sufriendo una oleada de ataques perpetrados por grupos rebeldes contra objetivos gubernamentales, que recientemente se ha extendido a las zonas urbanas.

La situación en el supermercado ha generado rechazo entre distintos sectores políticos, que lamentan lo ocurrido en una de las principales ciudades turísticas de Colombia por sus playas en el mar Caribe y sus calles coloniales.

En 2025 más de 5,5 millones de turistas visitaron Cartagena, según la alcaldía.