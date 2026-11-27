México decidió escalar sus reclamos contra la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por abrir líneas telefónicas para recibir denuncias anónimas contra criminales y funcionarios mexicanos corruptos, y presentó una queja formal ante el embajador estadounidense por el caso.

Así lo anunció el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum al pronunciarse sobre las tensiones que han surgido con Washington por la decisión que tomó su agencia antidrogas, que México ha calificado como un acto de “injerencia”.

La presidenta dijo que el canciller mexicano Roberto Velasco se comunicó el jueves con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para presentar una “queja formal" por "esta situación”.

La protesta ocurre en medio de las presiones de la administración de Donald Trump hacia México para que intensifique el combate a los cárteles, y su ofrecimiento de apoyo para desplegar tropas en el territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha descartado.

“Hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación”, afirmó Sheinbaum en su habitual conferencia matutina.

La protesta de México se dio un día después de que el jefe de la DEA, Terry Cole, anunciara en su cuenta de X la apertura de canales para recibir información sobre miembros y asociados a las organizaciones designadas como terroristas, funcionarios corruptos que les brinden apoyo, redes criminales y personas que laven dinero para financiar al narcoterrorismo en Sinaloa.

Ese estado norteño es el bastión del cártel del mismo nombre que Washington designó como una organización terrorista junto con otros cinco grupos criminales mexicanos.

Cole detalló que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial y anónima, y que se recibirían por WhatsApp y Signal, además de a través de un correo electrónico. El director de la DEA adelantó que también se abrirían líneas para denunciar en el estado de Jalisco, donde opera el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, pero la apertura de esos canales aún no se ha formalizado.

La mandataria exhortó una vez más a Washington a que se ocupe de los problemas de consumo de drogas y de combate a los narcotraficantes en su territorio. Ratificó además que México seguirá trabajando para enfrentar a los cárteles y evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos”, planteó Sheinbaum al insistir en que “no puede ser esta visión de que la responsabilidad está en México”.

Sheinbaum apunta contra la DEA

Al criticar a la DEA, Sheinbaum le pidió el jueves que investigue la corrupción relacionada con la delincuencia organizada en Estados Unidos, y citó como ejemplo un reportaje que publicó esta semana The Associated Press que reveló cómo la agencia permitió que al menos 1,4 millones de pastillas adulteradas de fentanilo no fueran incautadas, mientras dedicaba ocho meses a seguir la pista de una red de narcotraficantes que inundaba el suroeste de Estados Unidos con drogas mortales.

El reclamo de México se da a pocos días de la captura del capo Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, un importante aliado de una facción del Cártel de Sinaloa que figuraba entre los diez más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). Su detención fue celebrada por ambos gobiernos.

México solicitó el apoyo de Washington, que envió un dron para ayudar a recabar información sobre la ubicación del capo.

Estados Unidos solicitó la extradición de “El Chapo Isidro”, pero la fiscal general de México, Ernestina Godoy, afirmó esta semana que “va a ser juzgado en el país” por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina.