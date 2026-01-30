El Día de la Candelaria se celebra exactamente 40 días después de la Navidad, es decir, el 2 de febrero de cada año. Y recibe este nombre, según la creencia popular, porque la Virgen se purificó después del nacimiento del niño Dios y llevó las candelas a la iglesia, para que estas fueran bendecidas.

Cabe mencionar que, en la época del Virreinato (1535-1821), este festejo llegó a México y coincidió con la temporada de siembra, la cual iniciaba el 2 de febrero. En aquellos años, esta acción se celebraba con la elaboración y degustación de tamales, un alimento preparado a base de masa de maíz o de arroz rellena de carne, verduras, salsas e, inclusive, frutas.

Según refieren algunos estudiosos, como el sociólogo e historiador de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Arturo Cardoso, el Día de la Candelaria es un sincretismo entre varias culturas, entre ellas, la prehispánica, la católica y la judía, las cuales se han modificado con el paso de los años.

De acuerdo con la tradición judía, en el libro de Vaikrá, las mujeres tenían que ir a la iglesia a purificarse, después de 40 días de haber dado a luz. Según la creencia religiosa, tenían que acudir al recinto sagrado con una paloma como señal de agradecimiento; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la paloma se transformó en una candela y, a partir de ahí, también se festejó el Día de la Candelaria.

Actualmente, el Día de la Candelaria se festeja de distintas formas, algunas personas hacen una procesión dedicada a la Virgen y es acompañada de cantos, pirotecnia y música; mientras que otros, acuden a misa con sus niños Dios, vestidos con diferentes atuendos típicos, y ofrecen un festín en casa, acompañado de deliciosos tamales.

open image in gallery REP-GEN MÉXICO-TAMALES ( AP )

La tradición de vestir a las figuras de niños Dios también nace en la época del Virreinato, cuando las monjas los presentaban en la iglesia, justo como lo hizo en su momento la Virgen. Hoy en día, se estima que hay cerca de 100 modelos distintos para vestir a estos emblemas religiosos.

En años más recientes, la elaboración de la tradicional Rosca de Reyes (la cual se degusta cada 6 de enero) tiene como objetivo celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar a la casa de todas las familias mexicanas, para brindarles un obsequio a los más pequeños de la casa.

Este emblemático pan, elaborado con harina, azúcar, sal, huevos, leche, dulce de membrillo y fruta escarchada, entre otros ingredientes, tiene en su interior algunas figuras de plástico del niño Dios. Según la tradición, si alguien parte la rosca y descubre uno de estos bebés, tendrá que pagar los tamales el 2 de febrero, es decir, el Día de la Candelaria.

open image in gallery REP-GEN MÉXICO-TAMALES ( AP )

Tamales, ¿pero a qué costo?

Y, aunque sigue siendo una de las tradiciones más esperadas para la población, podría verse afectada este 2026 por el incremento de precios en México. Según la ANPEC (Asociación Nacional del Pequeño Comerciante), el precio de los tamales será 14 % más caro que en 2025, debido al encarecimiento de insumos como el maíz, la manteca, las carnes, los lácteos, el gas LP y el transporte.

Según el organismo, el gasto promedio para una reunión de 10 personas alcanzará los 1.253 pesos, frente a los 1.099 pesos registrados el año pasado. En el caso de los tamales grandes, el precio pasó de 480 a 560 pesos por 20 piezas, mientras que cuatro docenas se venden en promedio en 820 pesos, superando así los 720 pesos de 2025

El alza se da en un contexto de inflación persistente: en enero de 2026, la inflación anual se ubicó en 3,77 %, mientras que la canasta básica alimentaria alcanzó los 2.046 pesos en promedio, de acuerdo con la ANPEC