Fotos de actos de violencia en México tras muerte de líder del Cártel Jalisco a manos del ejército

El ejército mexicano abatió el domingo al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Eso decapitó lo que se había convertido en el cártel más poderoso de México.

Vehículos en varios estados fueron incendiados y tropas federales montaron guardia fuera de la sede de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México.

