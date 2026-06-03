Las líneas generales de una contienda clave por el Senado empezaron a definirse en Iowa, mientras que la racha de respaldos del presidente Donald Trump se topó allí con un obstáculo.

Los demócratas eligieron a un candidato para una contienda por la Cámara de Representantes en Nueva Jersey que podría decidir el control del recinto. Pero gran parte de la atención se centró en California, hogar de Hollywood pero con una contienda por la gubernatura sin demasiada fuerza estelar.

A continuación, algunas conclusiones de las elecciones primarias del martes en California, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur.

Los demócratas de Iowa apoyan a un exparalímpico en una contienda destacada por el Senado

Los demócratas, sorprendidos por cómo Trump ha remodelado la política estadounidense, han pasado la última década debatiendo qué tipo de candidato está mejor posicionado para entusiasmar a los votantes y ganar elecciones, no victorias morales.

Iowa fue la parada más reciente en esta conversación, a veces angustiante.

El aparato del partido respaldó a Josh Turek, un legislador estatal que presentó una biografía personal convincente que incluía haber competido por Estados Unidos en cuatro Juegos Paralímpicos. El senador estatal Zach Wahls se ofreció como una figura más disruptiva, al negarse a respaldar a Chuck Schumer, de Nueva York, como líder demócrata del Senado si resultaba elegido.

Los votantes demócratas respaldaron a Turek, quien se enfrentará a la republicana Ashley Hinson en noviembre.

A estas alturas, muchas de las contiendas más divisivas del partido ya quedaron atrás. Pero la victoria de Turek podría ser observada de cerca en Michigan, donde una de las últimas grandes primarias demócratas se desarrollará el 4 de agosto. La representante Haley Stevens está emergiendo allí como la candidata del aparato, compitiendo contra la senadora estatal Mallory McMorrow y el progresista Abdul El-Sayed.

Ambas contiendas son importantes para unos demócratas cada vez más confiados en recuperar la mayoría del Senado. Para lograrlo, deben retener el escaño vacante en Michigan mientras buscan oportunidades de ganar en lugares como Iowa.

Los resultados de las votaciones en otoño podrían tener implicaciones a más largo plazo, mientras los demócratas buscan reconstruir su posición en el medio oeste del país, que se inclinó hacia el presidente republicano en 2024.

La racha de respaldos de Trump sufre un revés en Iowa

Tan solo en el último mes, el poder del respaldo de Trump ayudó a poner fin a las contiendas políticas de dos senadores —John Cornyn, de Texas, y Bill Cassidy, de Luisiana— y del representante Thomas Massie, de Kentucky.

Pero Trump no pudo impulsar al representante Randy Feenstra a la victoria en la primaria republicana para gobernador en Iowa. Aunque Trump intervino con su apoyo la semana pasada, Feenstra perdió por un margen estrecho ante Zach Lahn.

El resultado fue un revés poco común para Trump, quien se complace en su capacidad de influir el voto entre los republicanos con su respaldo. Ahora deja planteado lo que los demócratas consideran una de sus mejores oportunidades para ganar una gobernación este año.

Los demócratas nominaron a Rob Sand, quien se presentó sin oposición en la primaria. Tiene raíces rurales que se han vuelto poco comunes entre los demócratas y es un ganador probado en un estado con inclinación republicana, tras haber sido elegido dos veces como auditor.

Lahn no era muy conocido en la política de Iowa cuando lanzó su campaña en noviembre, pero construyó apoyo entre los conservadores. Defendió políticas que incluyen una prohibición total del aborto y mantener la ideología liberal fuera de las escuelas públicas.

Lahn también desarrolló seguidores con el movimiento “Make America Healthy Again” (“Devolvamos la salud a EEUU”), que ha chocado con el gobierno de Trump por su aceptación de los pesticidas.

El drama en California se prolonga

La contienda por la alcaldía de Los Ángeles se vio sacudida por la candidatura de Spencer Pratt, quien protagonizó el programa de reality “The Hills”. El republicano ha intentado capitalizar el descontento con la demócrata Karen Bass, que busca un segundo mandato.

Bass aseguró suficientes votos para pasar a la segunda vuelta de noviembre, pero no estaba claro quién será su oponente. También compite Nithya Raman, una integrante progresista del Concejo Municipal.

La contienda por la gobernación de California ha sido especialmente caótica.

Con el demócrata Gavin Newsom impedido de buscar un tercer mandato, cerca de 60 nombres aparecieron en la boleta para sucederlo. Algunos de los políticos más prominentes del estado, incluida la exvicepresidenta Kamala Harris y el senador Alex Padilla, no se postularon. Uno que sí lo hizo, el exrepresentante Eric Swalwell, se retiró después de ser acusado de agresión sexual, lo cual negó.

Bajo el sistema de primarias del estado, todos los candidatos aparecen en una sola boleta y los dos primeros avanzan a la elección general de noviembre, sin importar el partido.

En los últimos días de la campaña, gran parte de la atención se centró en los demócratas Xavier Becerra, excongresista y exfiscal general del estado que fue secretario de Salud con el presidente demócrata Joe Biden, y Tom Steyer, un multimillonario conocido por su activismo climático. El republicano Steve Hilton hizo campaña con el respaldo de Trump.

Los tres encabezaban los primeros resultados tras el cierre de las urnas.

Si Becerra avanza a uno de los dos lugares en la boleta de otoño, representaría una opción natural para los votantes más cómodos con un candidato tradicional. Tanto Steyer como Hilton se han presentado como defensores de cambios significativos.

California ha sido gobernada por demócratas orientados al establishment durante dos décadas. Los resultados de la primaria indicarán el nivel de cambio que se busca en un estado que enfrenta desafíos serios, desde el costo de vida hasta el crimen, y señalarán si los 200 millones de dólares que Steyer puso en la contienda de su propio dinero resultaron ser una buena inversión.

Los independientes emergen en contiendas por el Senado en bastiones republicanos

Si los demócratas esperan competir este otoño en contiendas por el Senado en bastiones republicanos, quizá tengan que abandonar a los nominados de su partido y apoyar a los independientes.

Esa es una de las conclusiones después de que los votantes definieran el martes los enfrentamientos para la elección general en Montana y Dakota del Sur, donde demócratas poco conocidos obtuvieron las nominaciones de su partido. En ambos estados, sin embargo, candidatos independientes de mayor perfil también calificaron para aparecer en la boleta de la elección general.

Ocurre algo muy similar en Idaho y Nebraska, que celebraron primarias para el Senado el mes pasado. Los líderes demócratas en Nebraska están respaldando abiertamente al independiente Dan Osborne por encima del nominado de su partido, quien ha prometido retirarse para facilitar que Osborne gane.

En Montana, el independiente Seth Bodnar, exrector de la Universidad de Montana, parece ser el rival más fuerte del republicano Kurt Alme, al menos sobre el papel. Bodnar recaudó más dinero que los cinco candidatos demócratas de la primaria combinados. Incluso recaudó significativamente más que Alme, respaldado por Trump.

En Dakota del Sur, el senador Mike Rounds avanzó sin problemas a la nominación republicana el martes. Se enfrentará al demócrata Julian Beaudion, exagente de la patrulla de carreteras y propietario de una pequeña empresa. Pero es un exdemócrata que ahora se postula como independiente, el veterano militar Brian Bengs, a quien algunos demócratas consideran que podría ser el rival más duro.

El giro de los demócratas hacia los independientes refleja la marca tóxica del partido en bastiones republicanos.

Un congresista ausente enfrenta a una demócrata

Los demócratas nominaron a Rebecca Bennett para enfrentar al representante republicano Tom Kean Jr. en el 7º distrito legislativo de Nueva Jersey, que se extiende desde los suburbios de la ciudad de Nueva York hasta la frontera con Pensilvania.

El escaño es crucial para los republicanos mientras defienden una mayoría estrecha en el Congreso. La contienda siempre iba a ser una de las más competitivas en un mapa que ha sido cada vez más manipulado mediante redistribución de distritos para proteger a ambos partidos. Pero está bajo un escrutinio particularmente intenso debido a la prolongada e inexplicada ausencia médica de Kean.

Kean ha faltado a más de 100 votaciones desde que emitió su último voto el 5 de marzo.

Bennett, expiloto de la Marina, estuvo entre los demócratas en la primaria que convirtieron la ausencia y la falta de claridad en torno a ella en un tema, al sostener que Kean no estaba presente para proteger fondos para un nuevo túnel ferroviario que conecte Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York. Es probable que esa línea de crítica solo crezca de cara a la elección general.

El lunes, Trump reiteró su respaldo a Kean. El congresista difundió un comunicado el martes en el que afirmó que está “enfocado” en su recuperación y que regresará al “trabajo presencial en cuestión de semanas”.

Nuevo México podría hacer historia en la contienda por la gobernación El escenario está listo para que Deb Haaland haga historia este otoño después de que la secretaria del Interior de Biden aseguró la nominación demócrata para gobernadora en Nuevo México.

Haaland fue la primera persona indígena estadounidense en servir en el gabinete. Este otoño, podría convertirse en la primera mujer indígena estadounidense en la historia de Estados Unidos en ser elegida gobernadora.

Derrotó al fiscal de distrito con sede en Albuquerque Sam Bregman, padre del All-Star de los Cachorros de Chicago, Alex Bregman, en una campaña de primarias demócratas que enfatizó sus raíces ancestrales, además de la reducción de costos y su experiencia en el gobierno.

Haaland se enfrentará al republicano Greggory Hull en la elección general.

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Peoples y Lodhi informaron desde Nueva York. Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa, contribuyó a este informe. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.