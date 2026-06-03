De la Espriella agradece apoyo de Trump que pone foco en la agenda bilateral entre Colombia y EEUU

El candidato colombiano Abelardo de la Espriella agradeció el miércoles el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien auguró una mejora en la relación bilateral en caso de que el conservador venza al progresista Iván Cepeda en el balotaje presidencial.

“Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!”, publicó De la Espriella en la red social X.

Trump manifestó la víspera desde Truth Social su “completo y total respaldo” a De la Espriella, a quien calificó como un “líder Inteligente, fuerte y duro” que se enfrentará a un “marxista de izquierda radical” en la segunda vuelta del 21 de junio.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo liderando a Colombia”, indicó Trump, anticipando que haría crecer la economía, promovería el comercio, combatiría el crimen y las drogas y detendría la “inmigración ilegal”.

El respaldo de Trump realza en la campaña presidencial la relación entre Colombia y Estados Unidos, que se ha tensado con el gobierno de Gustavo Petro por discrepancias sobre la lucha contra el narcotráfico —especialmente los bombardeos a lanchas en el Caribe—, la migración y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, recalcó Trump, quien anticipó una “plena normalización” de las relaciones bilaterales.

Petro rechazó el apoyo de Trump al candidato conservador e instó a la ciudadanía a votar con libertad para “no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad”, aseguró Petro en X la víspera.

Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de Colombia y, antes de las tensiones con Petro, solía resaltar a Colombia como su principal aliado en el hemisferio.

Las asperezas entre Petro y Trump se limaron tras una reunión en la Casa Blanca. Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense no ha retirado las sanciones impuestas a Petro por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas, de las que no ha mostrado pruebas.

De la Espriella, con doble nacionalidad colombiana y estadounidense, es simpatizante de Trump y miembro del Partido Republicano. Sin experiencia en cargos de elección popular, obtuvo 43,74 % de los votos en la primera vuelta presidencial seguido del senador Cepeda —aliado de Petro— con 40,90 %, según el conteo preliminar.

El candidato ha dicho que está alineado con las políticas estadounidenses, especialmente en la lucha antinarcóticos, prometiendo erradicar miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— y detener el tráfico que va hacia Estados Unidos.

“Yo adhiero a la política de lucha antidrogas, que es la nueva doctrina del presidente Trump”, dijo De la Espriella en una reciente entrevista con The Associated Press. También aseguró que apoya los bombardeos a lanchas presuntamente cargadas de droga: “voy a dar la orden de que la hundan con la gente que vaya adentro”.