¿Tortugas Ninja, Cazafantasmas o ratas gigantes? Videos desde alcantarillas desconciertan a Nueva York

Al menos tres incidentes recientes quedaron registrados por cámaras de vigilancia y muestran a personas saliendo de alcantarillas de Nueva York durante la noche, un fenómeno que desconcierta a la policía sobre qué hace este grupo, comparado por algunos con personajes al estilo de las Tortugas Ninja, bajo tierra.

Varias personas quedaron captadas por cámaras de seguridad saliendo de una alcantarilla en Brooklyn alrededor de las 11 de la noche del 28 de mayo, antes de huir en vehículos que parecían esperarlas. El episodio abrió una investigación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), según confirmó un portavoz a The Independent.

Horas después, cerca de las 2 de la madrugada, otro grupo emergió de una alcantarilla en McDonald Avenue, en el barrio de Gravesend, de acuerdo con imágenes de vigilancia obtenidas por The Flatbush Scoop. En los videos se observa a una persona retirando la tapa de la alcantarilla antes de que varias más salgan del sistema de drenaje una por una.

Algunos parecían llevar linternas, botas impermeables, guantes y calzado resistente, elementos habituales para trabajar en entornos húmedos o peligrosos. Una vez en la superficie, el grupo se reunió junto a dos vehículos estacionados, donde aparentemente se quitó el equipo sucio, lo guardó en los autos y abandonó el lugar.

Ese episodio ocurrió apenas una hora después de una escena similar en otra zona de Brooklyn. Cerca de la 1 de la madrugada del 29 de mayo, cámaras de seguridad captaron a varias personas entrando en una alcantarilla cerca de la intersección entre Heyward Street y Bedford Avenue, en Williamsburg, según News 12 Brooklyn.

Según informó Associated Press, algunas de las personas llevaban lámparas frontales, palas y otras herramientas. Cerca de las 3:40 de la madrugada, varios reaparecieron y abandonaron la zona en un vehículo que los esperaba, indicó el NYPD a The Independent.

Hasta ahora, no se reportaron heridos ni arrestos mientras la investigación sigue en curso, informó la policía. Además, agentes inspeccionaron el área de Gravesend el 29 de mayo y aseguraron que el lugar estaba “seguro y libre de peligros”, según una publicación en redes sociales.

La policía de Nueva York no encontró daños en el sistema de alcantarillado de Gravesend, en Brooklyn, después de que siete personas fueran captadas en video saliendo de una alcantarilla ( NYPD 62nd Precinct )

Además, según informó Associated Press el 3 de junio, un video de vigilancia grabado en Queens el 5 de mayo mostró a tres personas con botas impermeables altas y equipo de protección levantando una tapa de alcantarilla para ingresar al sistema de drenaje. La última persona volvió a colocar la tapa después de entrar, mientras el tránsito avanzaba lentamente en los alrededores.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de un autolavado propiedad de Aki Jakupovic, quien aseguró no saber qué hacían bajo tierra, aunque sospecha que podrían estar planeando algo.

Más tarde, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) informó que inspeccionó las instalaciones de alcantarillado en Brooklyn y no encontró daños en la infraestructura. Sin embargo, el incidente registrado en Queens continúa bajo investigación, según AP.

Mientras tanto, la policía insiste en que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública. Aun así, ingresar al sistema de alcantarillado no solo es ilegal, sino también “muy peligroso”, afirmó un portavoz del DEP en declaraciones a The Independent.

“Las alcantarillas pueden presentar numerosos riesgos, incluidos gases tóxicos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgo de inundaciones y espacios confinados”, señaló el portavoz en un comunicado. “Por estas razones, el público nunca debe ingresar a tuberías, desagües, alcantarillas, pozos de acceso o emisarios submarinos”.

Traducción de Leticia Zampedri