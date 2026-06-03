Juez sopesa fallo contra jueza de Wisconsin procesada por ayudar a un inmigrante

Un juez federal sopesaba el miércoles la anulación del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado contra la exjueza de Wisconsin Hannah Dugan, quien fue condenada por obstrucción grave por ayudar a un inmigrante a evadir a agentes federales.

El caso fue una muestra anticipada de cómo responderían los tribunales a la amplia ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Dugan tenía previsto recibir sentencia el miércoles, pero el juez de distrito Lynn Adelman aplazó el proceso de manera indefinida para, en su lugar, escuchar los argumentos sobre si corresponde revocar su condena.

Adelman no falló desde el estrado ni indicó cuándo podría emitir una decisión. Dugan y los abogados de ambas partes salieron de la sala sin hacer comentarios a los reporteros.

El abogado de la exjueza señala un caso de Virginia

El abogado de Dugan, Steven Biskupic, sostuvo que su condena era inválida y debía ser revocada. Manifestó que eso era necesario porque un tribunal federal de apelaciones anuló en abril un caso clave de inmigración en Virginia que el juez y los fiscales citaron en el caso de Dugan.

Biskupic argumentó que, dado que el Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito anuló ese fallo, Dugan fue condenada indebidamente, desde el punto de vista procesal, en virtud de una determinada ley federal.

“Nuestro argumento principal es que esta fue una teoría de condena inválida”, dijo Biskupic.

En el caso de Virginia, un inmigrante que se encontraba en el país de manera ilegal fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y posteriormente escapó. Fue recapturado y acusado formalmente de obstruir un procedimiento migratorio pendiente.

El tribunal federal de apelaciones determinó que la actuación del ICE no constituía un “procedimiento pendiente”, como exige la ley federal de obstrucción.

Los abogados de Dugan sostienen que no debió ser acusada porque no había ningún “procedimiento pendiente” contra el inmigrante en su sala que estuviera siendo buscado por agentes del ICE, sino únicamente una orden de arresto presentada. La presentación de una orden de arresto no constituye un “procedimiento” según la ley, argumentó Biskupic.

Los fiscales respondieron que los hechos del caso de Virginia son distintos y no se aplican al de Dugan. También sostuvieron que otros casos respaldan la condena de Dugan.

“El tribunal debería mantener su fallo”, afirmó Richard Frohling, fiscal federal interino para el distrito este de Wisconsin.

En respuesta a una pregunta del juez, Frohling sostuvo que el tribunal de apelaciones se equivocó al anular el caso de Virginia. El juez también interrogó a Frohling sobre qué constituye un procedimiento según la ley y cuánto tiempo dura.

“Podrían ser un par de minutos, podrían ser un par de años”, dijo Frohling. “Todo depende del contexto”.

Se aplaza la sentencia de Dugan para que el tribunal escuche nuevos argumentos

Dugan, de 67 años, enfrenta hasta cinco años de prisión después de que un jurado la declaró culpable el 19 de diciembre. Pero es poco probable que sea condenada a prisión. Las directrices federales de sentencia por lo general contemplan libertad condicional para acusados como ella, que no tienen antecedentes penales y son condenados por un delito no violento.

Renunció a su cargo como jueza de circuito del condado Milwaukee dos semanas después de su condena, en medio de amenazas de juicio político por parte de legisladores estatales republicanos. Fue jueza durante nueve años.

Dugan estuvo presente en los argumentos del miércoles, pero no habló.

El gobierno de Trump presentó el caso contra Dugan mientras el presidente avanzaba con su amplia ofensiva migratoria. El gobierno y sus aliados la calificaron como una jueza activista, mientras que los abogados de Dugan dijeron que estaba siendo señalada injustamente y argumentaron, sin éxito, que tenía inmunidad frente a cargos por ser jueza.

El caso de Dugan marcó la primera vez que una jueza estatal en Wisconsin fue a juicio por cargos de obstruir a agentes de inmigración. Fue absuelta del cargo de ocultar a una persona para impedir su arresto, un delito menor.

Dugan ayudó a un inmigrante buscado por agentes de ICE

Agentes de inmigración acudieron el 18 de abril de 2025 al tribunal del condado Milwaukee después de enterarse de que Eduardo Flores- Ruiz reingresó al país de manera ilegal y tenía previsto comparecer ante Dugan para una audiencia en un caso estatal de agresión.

Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala y los dirigió a la oficina del juez principal porque les dijo que su orden administrativa no era fundamento suficiente para arrestar a Flores-Ruiz.

Después de que los agentes se fueron, condujo a Flores-Ruiz y a su abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron a Flores-Ruiz en el pasillo, lo siguieron afuera y lo arrestaron tras una persecución a pie. Una semana después, agentes del FBI arrestaron a Dugan en el tribunal y la sacaron esposada.

Flores-Ruiz fue deportado en noviembre.

___________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.