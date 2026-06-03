Juez excluye a prensa y público de audiencia del presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare

Una audiencia en el caso estatal por asesinato de Luigi Mangione por la muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, se celebró en secreto el miércoles después de que el juez excluyera a la prensa y al público sin explicación.

El juez de Nueva York Gregory Carro indicó que selló el procedimiento virtual a petición de la defensa, pero no ofreció más detalles, lo que planteó dudas sobre la transparencia en el caso, seguido de cerca por muchas personas.

Presuntamente, las audiencias judiciales en Estados Unidos están abiertas al público, pero se permite que los jueces las cierren en determinadas circunstancias, por ejemplo, para proteger información sensible o confidencial.

Carro celebró la audiencia en su despacho en el tribunal de Manhattan, donde Mangione tiene previsto ir a juicio el 8 de septiembre. El acusado, sus abogados y los fiscales comparecieron por videoconferencia. Un abogado que representa a organizaciones de noticias envió una carta a Carro para pedirle sus razones para sellar la audiencia, pero el juez la ignoró y su personal la rechazó.

Cuando el abogado, Jeremy Chase, llamó al despacho de Carro el miércoles por la mañana, contó que la secretaria del juez le dijo: “No leemos correos electrónicos ni cartas por la noche. Nos vamos a casa”. Luego le colgó, según escribió en un correo electrónico a organizaciones de noticias obtenido por The Associated Press.

Después de la audiencia del miércoles, Carro regresó a la sala y anunció que está “sellada por el momento”. Programó una audiencia presencial para el 16 de junio. Esa, afirmó, sí estará abierta al público.

Portavoces del equipo de defensa de Mangione y de la fiscalía del distrito de Manhattan, que lleva el caso, declinaron hacer comentarios. Se dejó un mensaje a un portavoz del sistema de tribunales estatales de Nueva York solicitándole sus observaciones.

Laura Italiano, una veterana reportera de tribunales de la ciudad de Nueva York que estuvo en la sala de Carro el miércoles, señaló que esta es la tercera vez en seis meses que el juez y el personal del tribunal silencian o ignoran a periodistas que buscaban acceso a pruebas o actas en el caso de Mangione.

En una audiencia previa al juicio realizada en diciembre, agentes judiciales expulsaron a una reportera de la sala cuando intentó objetar la decisión de Carro de sellar ciertas pruebas. En febrero, el juez celebró una conferencia extraoficial en el estrado de 27 minutos durante una audiencia que, por lo demás, fue pública. Los reporteros enviaron correos electrónicos al juez sin resultado y pidieron a un agente judicial que le hiciera llegar una nota, pero el agente se negó.

“Estamos viendo serios problemas de transparencia y el juicio ni siquiera ha comenzado”, manifestó Italiano. “Hay un enorme interés público en este caso y el juez actúa como si no fuera así”.

Carro programó la audiencia del miércoles al final de la última comparecencia de Mangione ante el tribunal, ocurrida el 18 de mayo.

Tras reunirse brevemente con los fiscales y los abogados de Mangione en el estrado en el proceso anterior, Carro dijo que celebraría una audiencia virtual para hablar de la programación y de cuestiones sobre la selección del jurado. No dio ninguna indicación de que fuera a ser sellada, ni nadie ha explicado cómo, por qué o cuándo los abogados de Mangione pidieron que lo fuera.

Por lo general, cuando se programan audiencias virtuales en los tribunales de Nueva York, la prensa y el público pueden seguirlas a través de monitores de televisión colocados en la sala del juez. Cuando una parte solicita que un procedimiento sea sellado, a menudo un juez pide la opinión de la otra parte y permite que terceros, como el público y los medios de comunicación, también aporten su postura.

El martes, un reportero de la AP envió un correo electrónico directamente a Carro pidiéndole que compartiera, aunque fuera de manera general, su razonamiento para sellar la audiencia del miércoles y dijera si se proporcionaría una transcripción o una grabación. El juez no respondió y, en su lugar, remitió el correo a la oficina de prensa del tribunal.

Mangione, de 28 años, se ha declarado inocente de cargos estatales y federales por el homicidio, cometido el 4 de diciembre de 2024. El inicio de su juicio federal, que incluye cargos por acoso, está previsto para el 13 de octubre. Podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable en cualquiera de los dos casos.

Thompson, de 50 años, fue asesinado mientras caminaba hacia un hotel de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. En un video de vigilancia aparece un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía afirma que en la munición estaban escritas las palabras “delay”, “deny” y “depose” (“retrasar”, “negar” y “deponer”), imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Mangione, graduado de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y procedente de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros (230 millas) al oeste de Manhattan. En la audiencia del 18 de mayo, Carro determinó que un arma y un cuaderno que, según los fiscales, vinculan a Mangione con el asesinato, pueden utilizarse como prueba en su contra.

El arma, una pistola impresa en 3D, coincide con la utilizada para matar a Thompson, dijeron los fiscales. El cuaderno describe el deseo de “liquidar” a un ejecutivo de seguros de salud y rebelarse contra “el mortal cártel de seguros de salud impulsado por la codicia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.