Lo Último: en su despedida de Argentina, el papa se reúne con presos y celebra misa en Luján

En su último día de visita a Argentina, el papa León XIV visitó una cárcel en Buenos Aires donde mantuvo un emotivo encuentro con decenas de presos, continuando así con un legado que dejó Francisco, su antecesor.

Luego el pontífice celebrará una misa en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a 72 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, que marcará el cierre de su histórica visita al país antes de partir a su próximo destino, Perú.

Besos y bendiciones en la despedida del papa con los presos

Después de darle sus consejos a los reclusos de la cárcel de Devoto, el papa se despidió de todos ellos estrechándoles la mano y repartiendo sus bendiciones. Emocionados, varios presos le besaron las mejillas.

Un sonriente pontífice también saludó a los guardias carcelarios, que se mezclaban con los reclusos en la despedida que unos y otros le brindaron en el antiguo penal situado en la capital argentina.

Previamente, miembros de la Pastoral Carcelaria le entregaron al papa unos regalos elaborados en distintos penales del país.

El Papa les asegura a los presos que hay esperanza de redención

El papa les dijo a los internos de la cárcel que siempre hay esperanza de redención y reconciliación.

Los presos le escucharon atentos, vestidos con uniformes blancos y sentados en bancos de madera dispuestos en filas en el gimnasio de la prisión, frente a un escenario que lucía las banderas de Argentina y de la Santa Sede, además de una estatua de la Virgen de Luján que Francisco había regalado a la cárcel durante sus años como arzobispo de Buenos Aires.

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, les dijo el papa a los reclusos.

Pero les aseguró que a pesar de la “herida” que sienten y parece imposible de sanar, la “cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones...testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”.

El pontífice abogó porque los lugares de detención sean más humanos y favorezcan “realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad”. Finalmente, apeló a las autoridades y a la sociedad argentina para que acompañen a niños y jóvenes y los protejan de “las nefastas redes de la criminalidad”.

Testimonios de dolor y redención

Cristian, de 29 años, fue el primero de los internos en compartir su testimonio ante el papa. Los presos estaban dispuestos frente al lugar donde se sentó León XIV.

El recluso contó que está privado de la libertad desde 2025 y que quería compartir cómo Jesús le transformó la vida.

Relató que vivió en la intemperie en la calle y que el consumo de drogas y alcohol le empujó a cometer delitos para sostener su adicción. "Perdí mi trabajo, lo perdí todo. Al momento de mi detención....recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal me acerqué a la capilla”, comenzó diciendo.

Señaló que a partir de entonces decidió seguir a Jesús. "Pude ver la realidad, y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido”, agregó.

Cristian dijo que quería pedir perdón a todos aquellos a los que lastimó y, recordando que está próximo a recobrar su libertad, se mostró dispuesto a “empezar una nueva etapa”. ”Siempre hay una salida y Dios escucha..hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús", concluyó Cristian, quien luego se dirigió al papa para estrecharle la mano y fundirse en un abrazo con él.

La cárcel de Devoto, muy visitada por Francisco

En esta prisión Francisco solía ejercer su ministerio cuando era arzobispo de Buenos Aires. Allí celebraba misas, visitaba los pabellones de internos con sida y lavaba los pies de los presos durante el ritual anual de la Semana Santa.

La prisión, inaugurada en 1927 y que muestra los estragos de su antigüedad, se encuentra actualmente en un proceso de cierre definitivo y de traslado de sus más de 1.000 internos a un nuevo complejo penitenciario.

Durante la última dictadura militar (1976-1983), funcionó como un centro clandestino de detención y tortura, y en 2012 fue señalada como Sitio de la Memoria para garantizar que la represión militar no sea olvidada.

Activistas de derechos humanos han solicitado a la justicia impedir cualquier decisión que implique la venta o disposición de los terrenos e instalaciones de la cárcel una vez que todos los internos sean trasladados, argumentando que el espacio debe ser preservado hasta que finalicen las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron allí.

En 1978, 65 presos comunes murieron en lo que se conoció como la Masacre del Pabellón Séptimo. La dictadura militar encubrió oficialmente el hecho, pero la justicia demostró que se trató de un acto de violencia de Estado.