Bukele se arriesga con una ofensiva contra las pandillas en Haití antes de las elecciones

Las tropas salvadoreñas bombardean desde helicópteros la casa de un pandillero en el campo haitiano. Civiles vitorean a soldados con uniforme de camuflaje que marchan. Vehículos blindados recorren las calles de la nación caribeña, devastadas por las pandillas.

Los videos inundan las redes sociales del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de funcionarios salvadoreños y de un ejército de influencers progubernamentales con un mensaje sencillo en una mezcla de criollo haitiano, inglés y español: “Los ayudaremos a recuperar su país... Por fin, Haití será libre”.

Forma parte del esfuerzo de Bukele por presentarse como el salvador ante la crisis de pandillas en Haití.

Al hacerlo, señalan expertos, el especialista en comunicaciones convertido en presidente busca desactivar el creciente escrutinio internacional sobre el despliegue de sus tropas y avivar el apoyo político en su propio país de cara a las elecciones de febrero.

Pero advierten que la ofensiva en Haití es una apuesta de alto riesgo que podría tanto aislar a aliados como el gobierno de Trump como mermar el respaldo popular en su propio país.

“Es una campaña electoral abierta, de promocionar Nayib Bukele y casi presentándolo como superhéroe. Lo que están vendiendo es Avengers”, afirmó el estratega salvadoreño de comunicación política Roberto Dubon. “Están utilizando Haití como laboratorios para poder implementar sus políticas ya a nivel internacional”.

El relato político de Bukele

La ofensiva militar de El Salvador en Haití comenzó a mediados de octubre, cuando cuatro técnicos de aviación salvadoreños que trabajaban con una misión respaldada por la ONU desaparecieron en un ataque de pandillas. Desde entonces, el gobierno ha enviado 2.500 soldados al país caribeño con poca transparencia o supervisión.

Las desapariciones plantearon un desafío para Bukele, quien ganó fama internacional con un relato político centrado en doblegar a las pandillas de El Salvador con mano dura.

A medida que amentaba el escrutinio internacional sobre la operación y un líder de pandilla afirmaba que los cuatro técnicos estaban muertos, la narrativa del presidente ha pasado de rescatar a los salvadoreños a erradicar a las pandillas de Haití.

“Cumplimos nuestra promesa”, publicó Bukele el martes, al compartir un video de fuerzas salvadoreñas bombardeando la casa de un líder pandillero después de haber pedido previamente las coordenadas en X. “La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!”.

El tono irónico y las imágenes de soldados recuerdan a los videos cinematográficos que el gobierno produce en su propio país para construir una narrativa cuidadosamente elaborada sobre la ofensiva de Bukele contra las pandillas, que ha alimentado acusaciones de abusos masivos a los derechos humanos.

En Haití, al igual que en El Salvador, multitudes de influencers progubernamentales se aferraron rápidamente a ese mensaje y lo amplificaron, indicó Dubon.

Equilibrar elecciones y escrutinio internacional

Mientras tanto, Bukele se prepara para las elecciones presidenciales de febrero, que tiene prácticamente garantizado ganar gracias al fuerte respaldo a su ofensiva contra las pandillas. Las encuestas sitúan la aprobación del presidente muy por encima del 90%.

Persisten preocupaciones democráticas sobre la votación después de que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, adelantó las elecciones de 2029 a 2027 y eliminó los límites a la reelección presidencial en la Constitución, allanando el camino para que el populista permanezca en el poder indefinidamente.

Ante las críticas por el deterioro democrático, una economía rezagada y el hecho de que los salvadoreños se han ido acostumbrando a libertades recién adquiridas tras años de no vivir con el miedo constante a las pandillas, la ofensiva en Haití le ofrece a Bukele una herramienta para recordar a los salvadoreños sus logros en seguridad antes de la votación, explicó Luis Enrique Amaya, consultor salvadoreño en seguridad.

“Él tiene que construir esta narrativa de éxito (en Haití) para fortalecer su imagen como presidente”, sostuvo Amaya. “Bukele no permitirá que se pierda ni un centímetro de su popularidad y legitimidad. Ni un milímetro, ni un solo voto”.

Bukele ha coqueteado durante años con la idea de llevar al extranjero su controvertida campaña contra el crimen, pero su ofensiva actual se percibe cada vez más como una apuesta arriesgada.

El lunes, el grupo de derechos Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de El Salvador y Haití que divulguen públicamente el acuerdo que permite el ingreso de fuerzas a Haití y que “cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”. Advirtió que las operaciones podrían agravar la violencia y afectar a civiles.

Ese mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aliado de Bukele, se distanció de la ofensiva salvadoreña en declaraciones a la prensa al señalar que Estados Unidos “no está involucrado activamente”. Respaldó a la fuerza de supresión de pandillas apoyada por la ONU, de la cual El Salvador no forma parte.

“No hay plan B”, declaró Rubio.

Asegurar “victorias rápidas y simbólicas” en un conflicto enrevesado

Expertos en seguridad como Diego Da Rin, analista sobre Haití del International Crisis Group, han puesto en duda la capacidad de Bukele para replicar su modelo y derrotar a las pandillas haitianas.

Bukele debilitó a las dos poderosas pandillas de El Salvador al suspender derechos constitucionales clave y detener a más del 1% de la población de la pequeña nación centroamericana. La organización salvadoreña de periodismo de investigación El Faro, cuyo personal desde entonces ha sido exiliado del país, también informó que Bukele había negociado con esas pandillas.

La guerra de pandillas en Haití es mucho más enrevesada. Aproximadamente dos docenas de pandillas conocidas operan en Puerto Príncipe y decenas más han lanzado ataques mortales fuera de la capital. Han pasado años aprovechándose de la agitación política y de fuerzas policiales desbordadas para hacerse con el poder y sembrar el terror.

Empuñan armas introducidas de contrabando principalmente desde Estados Unidos y están mucho mejor armadas que las pandillas salvadoreñas en el pasado. Están profundamente entrelazadas con parte de la élite política del país, lo que hace casi imposible que Bukele replique su guerra contra las pandillas.

Eso empujará a las tropas salvadoreñas a un conflicto prolongado o, más probablemente, llevará a Bukele a realizar demostraciones rápidas de fuerza para proyectar una victoria antes de retirar a las tropas, afirmó Tiziano Breda, analista de Armed Conflict Location & Event Data.

Breda advirtió que los costos de la ofensiva en el extranjero —el gobierno de Bukele ha dicho que los está asumiendo— podrían alimentar el resentimiento en El Salvador, donde una de cada cuatro personas aún vive en la pobreza.

Da Rin señaló que las tropas salvadoreñas podrían presionar a la policía haitiana y a las fuerzas internacionales para organizarse mejor y contener con mayor eficacia a las pandillas, algo que no han logrado durante años. Pero advirtió que también podría empujar a pandillas rivales a unirse y formar coaliciones, como ha ocurrido en el pasado.

De forma similar a la propia guerra de El Salvador contra las pandillas, eso podría tener un costo humano, advirtió, especialmente si las tropas salvadoreñas no operan bajo reglas estrictas como la fuerza respaldada por la ONU.

“El afán de las tropas salvadoreñas por asegurar victorias rápidas y simbólicas conlleva enormes riesgos para los civiles, que pueden quedar atrapados en el fuego cruzado”, manifestó Da Rin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.