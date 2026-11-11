América Latina, pendiente de los efectos de la victoria demócrata en la política regional de Trump

El impacto del presidente estadounidense Donald Trump en América Latina durante los últimos dos años ha sido enorme: desde la inmigración y las deportaciones —incluidos los ataques a embarcaciones presuntamente de narcotraficantes que han costado la vida a cientos de personas— hasta la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

Ahora, la región se mantiene a la expectativa mientras analiza qué efectos podrá tener la contundente victoria de los demócratas en las elecciones intermedias en la región durante los dos años restantes del mandato de Trump.

Algunos analistas prevén un Trump más agresivo. Otros confían en que la mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso pueda frenarlo porque, entre otras cosas, los republicanos necesitarán sus votos para aprobar los presupuestos. Y muchos creen que, ante un mayor escrutinio interno, intentará promover su proyecto político en la región, siempre y cuando eso no suponga grandes inversiones financieras.

Las primeras señales desde la Casa Blanca han sido contradictorias. Trump primero calificó su política migratoria de “demasiado dura” para después indicar que se mantendría inflexible en este tema y, a continuación, nombrar a Stephen Miller —principal artífice de su agenda migratoria— como su nuevo jefe de despacho.

Tampoco está claro cuánto durará Pete Hegseth en el Departamento de Defensa, porque la presión para que dimita no deja de crecer incluso incluso desde su propio partido y el nuevo Congreso podría reconsiderar su destitución, después que el intento del martes no fructificara. Su relevo podría afectar la política de seguridad en América Latina aunque, el gran artífice de las prioridades en el hemisferio es el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha apostado por la continuidad.

Estas son algunos temas donde podría impactar cualquier ajuste en los equilibrios políticos estadounidenses:

Migración: Deportaciones, con ajustes

El primer mensaje de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, en X después de las elecciones fue claro: “Las deportaciones continuarán”.

Sin embargo, dos ciudades de Texas —Houston y Austin— ya han anunciado sus planes de limitar la cooperación de sus policías con los agentes del ICE, por ejemplo, sólo informándoles de un evento con un migrante si esa persona tiene una orden de búsqueda pero no por una infracción de tránsito. Esto podría extenderse a los agentes estatales cuando asuma el cargo en enero la gobernadora electa Gina Hinojosa, quien ha sido muy critica con las actuaciones de los agentes migratorios.

La exembajadora mexicana Martha Bárcena confía en que se incremente la cooperación entre alcaldes, congresistas y gobernadores con sus pares mexicanos, y que eso ayude a “limitar y acotar la crueldad del ICE y la discriminación contra la población hispana”.

Seguridad: Más presión contra los cárteles

México podría ser donde la presión crezca más porque es el país donde Estados Unidos puede tener resultados tangibles y a corto plazo, es decir, lograr más capturas y más extradiciones mientras avanzan las distintas investigaciones que tiene en marcha el Departamento de Justicia, explicó el analista mexicano David Saucedo. Además, agregó, todo esto puede lograrse sin necesidad de que cueste más dinero y con el apoyo de los demócratas.

El lunes, los titulares de la secretaría de Seguridad mexicana y la DEA informaban de una reunión realizada la semana pasada para reforzar su colaboración contra los cárteles.

Más al sur, el ejército y la marina estadounidense previsiblemente mantendrán su apuesta por operaciones conjuntas en el marco del llamado “Escudo de las Américas” , la iniciativa regional de los aliados de Trump para luchar contra el crimen. Saucedo señaló que eso tampoco conllevaría muchos fondos extras.

No obstante, se prevé mayor escrutinio sobre los ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, que han matado al menos a 240 personas, porque los demócratas ya han pedido investigar la legalidad de estas operaciones.

Venezuela y Cuba siguen siendo objetivos del expansionismo de Trump

Algunos analistas consideran que Trump mantendrá sus aspiraciones de consolidar el poder de Estados Unidos en la región, si bien su capacidad de acción podría verse limitada.

Venezuela se perfila como una de las principales prioridades de los demócratas en América Latina, ya que toca una de las preocupaciones clave de los votantes: la corrupción.

Ya existen peticiones concretas por parte de legisladores demócratas para investigar quiénes se están beneficiando de los acuerdos petroleros suscritos entre el gobierno de Trump y Caracas.

Christopher Sabatini, del centro de estudios londinense Chatham House, dijo que previsiblemente también habría más insistencia para que se celebren elecciones cuanto antes, aunque la tensa relación de los demócratas con la opositora —y aliada de Trump— María Corina Machado podría complicar avances concretos.

La presión a Cuba no se relajará, estiman algunos. Dos días después de las elecciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra la isla.

José Briceño, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe con sede en México, consideró poco probable una acción militar en la isla dada la complejidad y el riesgo que conllevaría, pero nadie se atreve a descartarla por completo.

“Un secretario de Estado (Rubio) con ambiciones presidenciales tiene todos los incentivos para buscar un resultado rápido en Cuba”, escribió esta semana Orlando J. Pérez, profesor en la Universidad del Norte de Texas. Y el momento más propicio para intentarlo, agregó, sería antes de que tome posesión en enero el nuevo Congreso.

Brasil se perfila como el principal contrapeso de Washington ante cualquier movimiento radical del jefe de la Casa Blanca, porque la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sirvió para frenar el creciente viraje a la derecha de la región y privó a Trump de un aliado poderoso. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum —aunque aliada de Lula—, mantiene un delicado equilibrio en su relación con la administración Trump.

Economía y comercio

La economía resultó ser un tema clave para los votantes estadounidenses, lo que abre la posibilidad de cambios en la política comercial, particularmente en áreas donde los aranceles han impulsado la inflación para las empresas y los consumidores de Estados Unidos, señaló Mariana Aparicio, experta en economía política internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No obstante, pronosticó que Trump seguirá utilizando los aranceles como herramienta de amenaza para conseguir sus objetivos al margen de si luego los puede concretar o no.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que es poco probable que los aranceles cambien de manera significativa, aunque indicó que podrían salir adelante cambios al tratado de libre comercio de Norteamérica porque ese acuerdo está ahora en revisión y el nuevo Congreso podría hacer ajustes en el proceso.

Los analistas también coinciden en que continuará el apoyo económico a los gobiernos latinoamericanos alineados con la Casa Blanca; sin embargo, es altamente improbable que Trump pueda repetir acciones como el respaldo de 20.000 millones de dólares otorgado a la Argentina de Javier Milei hacia finales de 2025.

——-

Las periodistas de AP Regina García-Cano, desde Caracas, y Valerie González, desde McAllen, Texas, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.