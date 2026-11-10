Decepción entre víctimas y denunciantes de abusos en la Iglesia porque el papa no los recibe

Personas con discapacidad auditiva que sufrieron abusos en manos de sacerdotes en la provincia argentina de Mendoza y las más de 40 mujeres que afirman haber sufrido explotación laboral en centros del Opus Dei sienten una profunda decepción por su exclusión de la agenda de encuentros del papa León XIV durante su visita al país sudamericano.

“Queremos transmitir la desilusión y la tristeza que sentimos... sabemos que los tiempos de él no son los nuestros, pero necesitamos ser escuchadas”, dijo el martes en una rueda de prensa Andrea Martínez, una de las mujeres que denunciaron penalmente a varias autoridades del Opus Dei a nivel global y que esperaba contarle al papa los maltratos que dice haber sufrido.

Junto con Martínez estaban otras cuatro exnumerarias del Opus en Argentina que también han presentado denuncias en contra de miembros de esa organización de la Iglesia católica. Las cinco dijeron representar a todo el grupo de denunciantes. Asimismo estuvieron presentes dos directivos de Ending Clergy Abuse (ECA, por sus siglas en inglés), una red global de defensores de derechos humanos y sobrevivientes de abusos clericales.

Martínez señaló que mantienen la esperanza de que el papa concrete el encuentro en lo que le resta de su visita a Argentina, que finaliza el miércoles, o en el viaje que hará luego a Perú en el marco de su gira sudamericana, que incluyó previamente Uruguay, “No vamos a bajar los brazos hasta que nos reciba”, agregó.

Un encuentro polémico

León XIV se reunió el lunes con cinco sobrevivientes de abusos en Argentina que fueron seleccionados por la Iglesia local, según informó el Vaticano, que no especificó sus identidades. El encuentro fue de manera individual y posteriormente de forma grupal con estas víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas, señaló un comunicado del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, quien indicó que el pontífice escuchó sus “dolorosas historias”.

Al reconocer que había otros grupos de víctimas que querían reunirse con León, el pontífice “les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección", indicó el texto.

La ECA criticó que, sin embargo, el papa no fue capaz de atender a las 43 mujeres que aseguran que fueron sometidas de adolescentes a trabajos forzados en manos del Opus Dei, ni a los jóvenes que, siendo menores, fueron abusados sexualmente en el Instituto Próvolo para sordos en Mendoza, en el oeste argentino. Esos últimos casos desembocaron en penas de más de 40 años de cárcel para cada uno de los dos sacerdotes argentinos condenados.

Varios miembros de alto rango del Opus han sido acusados ante la justicia por estas exnumerarias. La fiscalía ha solicitado a un juez que sean citados a declarar, sin que éste se haya pronunciado al respecto. El Opus Dei ha negado haber cometido delito alguno.

ECA ha anunciado que se dirigirá a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y al papa para pedir que informen quién seleccionó a las víctimas del encuentro y con qué criterio. También reiterará el pedido de que reciba a las víctimas del Próvolo y a las denunciantes del Opus Dei.

En octubre de 2025, León XIV recibió en el Vaticano a la conducción de ECA en la primera audiencia papal a un grupo que lucha contra el abuso eclesiástico, y, según afirmó la organización, le pidió trabajar con él.

Sergio Salinas, codirector de ECA y abogado de las víctimas del Próvolo, expresó su respeto por las cinco personas que hablaron con el papa, pero cuestionó que el proceso para su selección no fuera transparente.

Salinas exigió que el Vaticano y la Iglesia argentina rindan cuentas sobre el criterio que se empleó para seleccionarlas. Además pidió que informen si eventualmente “hubo tolerancia cero ” y se apartó de sus funciones a los responsables de los abusos que sufrieron.

El pontífice se ha reunido con sobrevivientes de abusos durante sus viajes al extranjero y tiene previsto un nuevo encuentro de este tipo esta semana en Perú. Sería poco probable una reunión con las exnumerarias del Opus dado que hay una investigación penal en curso.