El papa cerrará su gira por Argentina con visitas a una cárcel y un santuario antes de volver a Perú

El papa León XIV concluirá su visita a Argentina con dos momentos conmovedores el miércoles: un encuentro con reclusos en una prisión con una historia vinculada a la dictadura militar del país y una misa final en el santuario nacional argentino.

Ambos lugares tienen importantes conexiones sentimentales con el predecesor de León, el papa Francisco. Pero las últimas paradas argentinas de León palidecerán en comparación con el punto culminante emocional de su viaje por Sudamérica, cuando más tarde el miércoles regrese a casa en Perú.

Está prevista una gran celebración nacional para recibir a León, quien pasó más de dos décadas como sacerdote misionero y obispo en Perú. Los peruanos lo conocen como el padre Robert y es apreciado en el país por su labor pastoral en comunidades pobres, especialmente en tiempos de crisis.

Un encuentro con reclusos como hizo Francisco

En Buenos Aires, León tenía previsto visitar la cárcel de Devoto, donde Francisco solía realizar labor pastoral cuando era arzobispo de Buenos Aires. Francisco celebró misas, visitó pabellones donde había internos con sida y lavó los pies de presos durante el ritual anual de Semana Santa.

La prisión, inaugurada en 1927, atraviesa actualmente su cierre definitivo y el traslado de sus más de 1.000 internos a un nuevo complejo penitenciario.

Durante la última dictadura militar (1976–1983), funcionó como un centro clandestino de detención y tortura y fue designada Sitio de Memoria en 2012, para garantizar que la represión militar no se olvide.

Abogados activistas de derechos humanos han presentado peticiones ante los tribunales para impedir cualquier decisión relacionada con la venta o disposición de los terrenos e instalaciones de la prisión una vez que se traslade a todos los internos, al señalar que el espacio debe preservarse hasta que se finalicen las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos allí.

En 1978, 65 presos comunes murieron en una masacre que más tarde fue denominada la Masacre del Pabellón Séptimo. La dictadura militar encubrió oficialmente el hecho, pero los tribunales demostraron que se trató de un acto de violencia estatal.

Un tribunal federal dictó en diciembre de 2025 condenas de 25 años de prisión contra los exjefes penitenciarios Juan Carlos Ruiz y Horacio Martín Galíndez por las torturas infligidas a 153 detenidos y por la muerte de 65 de ellos como consecuencia del incendio que se desató durante la masacre y de la represión violenta ejercida contra los internos. Los condenados tenían más de 90 años cuando recibieron sus sentencias.

León ha continuado el legado de Francisco de reunirse con reclusos durante sus viajes al extranjero, para recordarles que no están solos y que siguen siendo hijos amados de Dios. Su visita más reciente de este tipo, en una prisión de Guinea Ecuatorial, dejó algunos de los momentos más escalofriantes de su pontificado, cuando los internos fueron obligados a cantar y bailar para él bajo una lluvia torrencial.

Una misa final en el santuario nacional de Argentina

Después de la visita a la prisión, León realizará una peregrinación a la basílica de Nuestra Señora de Luján, dedicada a la patrona de Argentina.

El municipio de Luján, unos 72 kilómetros (45 millas) al noroeste de Buenos Aires, instó a los peregrinos a llegar con días de anticipación debido a la enorme magnitud del evento y al amplio despliegue de seguridad y logística.

La basílica acoge una de las mayores manifestaciones de fe y devoción religiosa en Argentina. Cada octubre, cientos de miles de peregrinos caminan hasta allí desde Buenos Aires y otras localidades cercanas para dar gracias o hacer peticiones a la Virgen de Luján, a quien Francisco tenía una devoción particular.

La peregrinación de este año se realizó bajo una lluvia persistente. Y aun así, más de 2,8 millones de personas participaron, un récord para el santuario, informaron las autoridades municipales.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.