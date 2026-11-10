El papa insta a los argentinos a seguir el ejemplo de los santos de su país

El papa León XIV instó el martes a los argentinos a seguir el ejemplo de los santos más conocidos del país, al congregar a unas 650.000 personas en la ciudad central de Córdoba para una misa un día después de que unas 2,5 millones asistieran a un evento en la capital.

Fieles de toda Argentina condujeron durante horas para estar presentes en la misa, desde el extremo norte del país hasta la Patagonia en el sur y puntos intermedios. Tras casi 40 años sin una visita papal, se eligió a Córdoba para recibir a León por su ubicación central.

Erika Viñales, de 39 años, y Elena Llanquenao, de 54, docentes de educación religiosa de la provincia de Santa Cruz, en la región patagónica del sur de Argentina, contaron que viajaron 2.000 kilómetros (más de 1.200 millas) para poder asistir.

Pablo González, un plomero de 44 años, viajó desde la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Dijo que nunca se imaginó que el pontífice iría a Argentina y que él pudiese ir a verlo.

La misa se celebra después de la primera liturgia de León, realizada el lunes en Buenos Aires, y que reunió a unos 2,5 millones de personas. Fue la mayor concurrencia hasta la fecha en cualquiera de las misas del Santo Padre en el extranjero. El Vaticano informó que 650.000 personas estuvieron presentes en la misa del martes en Córdoba.

El papa insta a todos a vivir vidas de santidad

En su homilía, León recordó que Córdoba era una tierra de santos, hogar de algunos de los misioneros más conocidos de Argentina. Entre ellos están San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el “cura gaucho”, y “Mama Antula”, quien en 2024 se convirtió en la primera santa argentina.

En 2016, el papa Francisco canonizó a Brochero, el pastor que vestía poncho, tomaba mate y recorría en su mula Malacara las periferias más remotas de Argentina para atender a los pobres. Murió en 1914 tras vivir durante años con lepra, que, según se decía, habría contraído de uno de sus fieles.

Francisco, oriundo de Argentina, también canonizó a María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida por su nombre quechua de “Mama Antula”.

León exhortó hoy a los argentinos a seguir su ejemplo.

Dijo que todos están llamados a la santidad, que esos santos y beatos ya han cumplido su misión en la Tierra y que los católicos de hoy deben seguir el ejemplo de santidad que dejaron.

Recuerdos dolorosos de la dictadura

El sitio de la liturgia fue el predio de una fábrica de aviones administrada por la fuerza aérea durante gran parte del siglo XX, que construyó las aeronaves que el ejército usó a fines de 1975 para atacar a guerrilleros de izquierda.

Esa campaña contrainsurgente fue el preludio del terrorismo de Estado desatado durante la dictadura militar de 1976-1983, en la que grupos de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron.

León solo ha hecho una referencia pasajera a la dictadura durante su estadía en Argentina. En su primer discurso, pronunciado el domingo ante el presidente Javier Milei y autoridades gubernamentales, habló de motivos de gratitud y recuerdos dolorosos de la historia argentina.

Señaló entonces que correspondía a cada generación discernir qué merece ser preservado, enfrentar las injusticias del pasado y sumar a su patrimonio material y espiritual compartido, en comentarios interpretados como una alusión a la dictadura.

Un encuentro con peso simbólico

Después de la misa del martes, en una sala privada detrás del altar, León deberá saludar a 20 personas elegidas por el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, para representar a los pobres y marginados de la ciudad. Entre ellos hay trabajadores de comedores comunitarios, peones rurales, defensores de sobrevivientes de trata de personas y, en un gesto de fuerte carga simbólica, una mujer que busca a familiares asesinados por la dictadura.

Alba Camargo, de 64 años, dijo que la oportunidad de reunirse con el papa ya es un gesto que demuestra su preocupación por ellos. Camargo fue detenida por fuerzas de seguridad en 1976, a los 13 años, poco después de que su padre, su madrastra, su tía y su tío fueran secuestrados y llevados a La Perla, un centro clandestino de detención a las afueras de Córdoba.

Hace dos semanas, antropólogos forenses hallaron e identificaron los restos de nueve personas desaparecidas de La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura.

Camargo indicó que esperaba que el encuentro del martes trajera cambios en un momento en que el gobierno de Milei ha recortado drásticamente los fondos para sitios de memoria de la dictadura y para organizaciones que buscan a los desaparecidos, y ha promovido un relato revisionista que presenta los crímenes militares como poco más que excesos en una guerra contra guerrilleros izquierdistas.

Camargo dijo que es agotador que la gente diga que lo que vivieron las víctimas no es verdad.

El anfitrión de León en Córdoba también es uno de los críticos más abiertos de Milei dentro de la Iglesia argentina. Rossi, jesuita, se formó con Jorge Mario Bergoglio en la década de 1970, décadas antes de que Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco y lo nombrara cardenal.

Ha defendido a familiares de los desaparecidos y ha arremetido contra los recortes de Milei a la ayuda para personas con discapacidad y jubilados, calificándolo de sadismo estatal e institucional.

El miércoles, último día de León en Argentina, visitará otro sitio con una historia vinculada a la dictadura. La cárcel de Devoto, en Buenos Aires, funcionó como centro clandestino de detención y tortura bajo la jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército.

Designada Sitio de Memoria en 2012 para garantizar que la represión militar no sea olvidada, la prisión atraviesa su cierre definitivo y el traslado de los internos a un nuevo complejo.

El pontífice irá allí para reunirse con los reclusos y rezar con ellos, tal como solía hacer Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires.

_________________________________

Martín Silva Rey contribuyó con esta nota.

_________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.