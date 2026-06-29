Buscan a justiciero mexicano apodado “Batman” por perseguir a presuntos ladrones y atarlos a farolas

Un justiciero mexicano conocido como “Batman” está siendo buscado por la policía tras supuestamente perseguir a presuntos ladrones y atarlos a farolas.

Según los informes, al menos cinco hombres fueron encontrados atados con cinta adhesiva e inmovilizados en postes de luz durante más de 10 días en la zona de Lagos de Moreno, en Jalisco, al oeste de México.

Según los informes, muchos de ellos lucían bigotes y patillas largas, y el cazador de criminales anónimo les había escrito en la cara la palabra “ratero”. Algunos también parecían haber sido golpeados, con rostros ensangrentados y cortes visibles.

El vigilante anónimo fue apodado el “Batman de Lagos de Moreno” por el periodista mexicano Luis Cárdenas después de que los medios locales informaran que, frustrados por la lentitud de las fuerzas del orden locales, habían decidido tomar cartas en el asunto.

El primer caso se registró en la ciudad de Lagos de Moreno el 13 de junio, pero desde entonces se han descubierto otros cuatro casos similares.

open image in gallery Se han encontrado hombres atados a farolas con carteles de advertencia ( Redes sociales )

Las imágenes muestran a hombres atados a farolas con cinta adhesiva plateada, algunos con carteles de advertencia rosas sobre sus cabezas que describen lo que supuestamente hicieron.

Las bicicletas que supuestamente robaron también fueron dejadas cerca del lugar con el fin de ilustrar los presuntos delitos.

Finalmente, los hombres fueron liberados por los servicios de emergencia locales.

La policía local confirmó que estaba buscando a un sospechoso después de que Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad del estado, dijera que la policía había registrado cinco incidentes de este tipo.

open image in gallery La fiscalía ha declarado que, por el momento, se considerará a estos hombres víctimas ( Redes sociales )

Por su parte, seguriSalvador González de los Santos, un fiscal de Jalisco, declaró al periódico The Telegraph que los investigadores estaban analizando los casos.

Los fiscales indicaron que estaban investigando los presuntos robos cometidos por los hombres, pero que “en este momento [eran] víctimas” porque habían sido agredidos y retenidos ilegalmente.

Hasta el momento no se han realizado arrestos.

Traducción de Sara Pignatiello