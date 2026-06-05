Ladrones condenados a 47 meses de prisión tras robo de artefactos en museo de Holanda

Tres hombres fueron condenados cada uno a 47 meses de prisión el viernes por el robo de un ornamentado casco de oro rumano y brazaletes en un asalto a un museo holandés.

Lod tres hombres, cuyas identidades no se dieron a conocer conforme a las normas de privacidad, ameritaban una pena de prisión “por la naturaleza y gravedad” de su delito, declaró el Tribunal de Distrito del Norte de Holanda.

El casco de Cotofenesti y tres brazaletes de oro —algunos de los tesoros nacionales más venerados de Rumania de la civilización dacia— fueron robados del Museo Drents en enero de 2025 mientras estaban prestados para una exposición.

Son “reliquias de nuestra memoria histórica, como el legado de una civilización que sigue definiéndonos”, dijo Cornel Constantin Ilie, director interino del Museo Nacional de Historia de Bucarest.

El casco y dos de los brazaletes fueron hallados días atrás después de que los fiscales acordaran un trato con dos de los ladrones, quienes ayudaron a facilitar la recuperación a cambio de que los fiscales solicitaran una pena menor. El tercer brazalete sigue desaparecido.

“Los tesoros artísticos forman parte del pasado de Rumania y son de gran importancia para las generaciones actuales y futuras”, señaló un resumen escrito del veredicto del tribunal.

Añadió que los tesoros estaban asegurados por 5,7 millones de euros (6,6 millones de dólares), pero “eso es solo un número, mientras que la importancia y el valor de objetos como estos no pueden expresarse en dinero. Son, en sentido literal, invaluables”. Los artefactos recuperados han sido devueltos a Rumania.

Los ladrones utilizaron una bomba de fuegos artificiales casera y un mazo para irrumpir en el museo. Un video de seguridad difundido por la policía muestra a tres personas abriendo la puerta del museo con una gran palanca, seguido de una explosión.

Aunque solo dos de los tres sospechosos ayudaron a los fiscales a recuperar los artefactos, los jueces impusieron a los tres penas reducidas, al señalar que todos deberían “beneficiarse de la devolución de los tesoros”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.