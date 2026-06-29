Jungle cerrará el verano con “Sunshine”, un álbum con inspiración brasileña

Jungle está a un paso de lanzar su álbum “Sunshine”, el cual se alimentó de mucha música brasileña, sol en Hawái y tiene como voz principal a su colaboradora de larga data Lydia Kitto.

Después de los álbumes “Jungle”, “For Ever”, “Loving in Stereo” y “Volcano”, “Sunshine” será lanzado el 14 de agosto.

Buena parte del álbum fue escrita en Los Ángeles, donde viven el productor y fundador Josh Lloyd-Watson y Kitto. El sol californiano y el de unas vacaciones en Hawái influenciaron su álbum. También se adentraron en la música brasileña como la de Sérgio Mendes, bossa nova, música africana y la de los años 1950 a los 70, que es una parte importante de lo que suelen escuchar.

Como ya es costumbre con los lanzamientos de álbumes de Jungle, “Sunshine” estará acompañado de videos musicales protagonizados por bailarines profesionales haciendo coreografías hipnóticas en locaciones misteriosas, filmados en planos secuencia.

“Y creo que este álbum ha llevado la locación aún más lejos”, dijo a reporteros Lloyd-Watson. “‘Volcano’ estaba ambientado en una especie de reality televisivo donde cuestionábamos qué era real, y qué es una actuación… Y en ‘Sunshine’, llevamos eso al siguiente nivel y algunas locaciones son fantásticas y los ambientes son fantásticos. Así que tenemos una película completa para ‘Sunshine’”.

En el álbum, la voz principal es la de Kitto. Tras diversas configuraciones en las que Lloyd-Watson y Tom McFarland cantaban acompañados de coristas, giras en conjunto, así como algunas canciones de álbumes anteriores en las que ella era invitada, como “What D’You Know About Me?” y “Keep Moving”, finalmente han dado el salto.

“La evolución siempre ha formado parte de Jungle y Lydia tiene una voz fantástica”, dijo Lloyd-Watson. “Creo que fue un proceso suave, se volvió inevitable que Lydia fuera tan buena, ¿sabes? ¿Por qué no está en la banda? En ese momento tenía tanto que dar y tiene una voz tan fenomenal que es casi como una acróbata, ya sabes, podría lograr cosas que creo que Tom y yo solo podríamos soñar con lograr vocalmente”.

Una sensación que deja los pelos de punta

La banda ha encontrado uno de sus lugares favoritos para presentarse en México. El próximo año volverán a Guadalajara, Monterrey y el Palacio de los Deportes de la capital.

“Jungle ha tenido una afinidad con México desde el primer álbum. Recuerdo cuando tocamos en el Corona Capital en aquel entonces, creo que tocábamos después de Pond o antes de ellos, no lo recuerdo. Estábamos en el escenario de The Horrors y pensamos, oh, ¿qué va a ser esto?, sabes, esto da un poco de miedo”, dijo Lloyd-Watson.

“Y luego llegamos y eran miles y miles de personas, y estaban tan vivas y era la primera vez para nosotros y para mí recuerdo que ahora se me ponen los pelos de punta al pensar en esa sensación, era como, guau, estas personas realmente se preocupan y son tan apasionadas y no ves eso en ningún otro lugar del mundo, había una conexión con la música y México que es simplemente inigualable”.

Su nuevo show buscará más poder en escena e inclusividad a través de la experiencia colectiva. Lloyd-Watson dijo que querían que el público sienta que ha entrado en una película de Jungle y que pueden ser los bailarines. También quieren que la puesta en escena tenga más movimiento, ya sea a través de los visuales que están creando o las coreografías.

La gira que están por emprender los llevará a arenas en Los Ángeles y Nueva York, así como la O2 de Londres para la segunda mitad de este año, antes de dirigirse a Australia en marzo de 2027.

“Jungle siempre ha tenido algo a lo que todos pueden aspirar, incluidos nosotros, ya sabes. Y algo de lo que sentimos que podemos formar parte menos como individuos, sino más como colectivo, de ahí el nombre”, dijo Lloyd-Watson. “Jungle empezó en mi habitación básicamente con una computadora y un bajo, y de ahí fue creciendo, así que creo que naturalmente ha evolucionado con este nuevo disco y luego con la introducción de Lydia, en los últimos tres discos. Lydia ha traído esa conexión con el alma y la conexión con la emoción”.

Un verano que se acaba

Aunque varias de sus canciones son aptas para la pista de baile y buscaron una conducción que llevara al escucha en un ritmo gentil por todo el álbum, Lloyd-Watson destacó que existen a nivel lírico matices en “Sunshine”.

“Cuando hablamos de ‘Sunshine’, no creo que lo hablemos como puro optimismo. Sabes, uno de los singles principales del álbum, que se llama ‘Sunshine’, para mí, trata un poco sobre la depresión, más o menos lo contrario… creo que ese es el peso de la presión sobre la banda para ser una banda positiva que siempre está feliz y hace música de baile sonriente, aunque debajo hay mucha nostalgia, mucha pérdida, mucha distancia”. dijo Lloyd-Watson. “Está esa sensación de, ya sabes, un verano en agosto, finales de agosto en el que has tenido ese hermoso verano de tu vida y sabes que eso se va a desvanecer”.

El álbum incluye “Romeo II”, la continuación a uno de los temas de “Loving In Stereo”, que al igual que la primera tiene como invitado al rapero estadounidense Bas.

“No se nos ocurría un nombre, así que contactamos con Bas y le dijimos, ¿cómo crees que se llamaría esta canción? Y él dijo, bueno, se siente más como Romeo que la primera, así que llamémosla ‘Romeo II’. Y así nació”, dijo Lloyd-Watson. “Creo que Bas también hacía referencia, por ejemplo, a algunos de los grandes temas de rap que aparecieron en los discos de Jay-Z, en ‘Dead Presidents’ y las secuelas de eso, y cómo podían contar historias a lo largo de los álbumes”.