¿Qué es un domo de calor y cómo nos afecta? AP Explica

Estos meses de verano insoportablemente calurosos y húmedos, que ponen en riesgo a millones de personas en todo el mundo, suelen ser posibles debido a fenómenos conocidos como domos de calor.

Los domos de calor pueden hacer que temperaturas ya elevadas sean aún más extremas y prolongadas; su intensidad es cada vez peor y su frecuencia aumenta a medida que el planeta se calienta.

Esto es lo que hay que saber.

¿Qué compone un domo de calor y qué hace?

Los domos de calor son, esencialmente, sistemas de alta presión que se ciernen sobre una región y atrapan el calor y la humedad, según expertos.

Se originan por el flujo hacia el norte de aire cálido. Ese sistema hace que el aire descienda, aumente la presión y suban las temperaturas.

“El concepto de un domo de calor realmente significa que el aire en esta región es muy cálido, y sabemos que el aire cálido se expande”, explicó Jennifer Francis, climatóloga del Woodwell Climate Research Center. “Básicamente, esto significa que las capas de la atmósfera también se abomban hacia arriba”.

En pocas palabras, los domos de calor provocan olas de calor, señalan los expertos.

¿Cómo ha afectado el calor al mundo este año?

El calor afectó a diversas regiones del mundo a comienzos de 2026.

El área continental de Estados Unidos registró en marzo su mes más anormalmente caluroso en 132 años de registros, con extremos que batieron récords primero en el suroeste y luego en el resto del país. El calor afectó el Abierto de Francia y castigó partes de India en mayo. Desde entonces, el calor extremo ha sido una preocupación central para el Mundial de fútbol que tiene lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Europa se ha calcinado desde mediados de junio bajo temperaturas máximas inusuales de alrededor de 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) en muchos lugares debido a un domo de calor.

Ahora, se espera que gran parte del este de Estados Unidos experimente una larga ola de calor en los próximos días y, ya esta semana, gran parte del Suroeste registra temperaturas de alrededor de 38 °C (100 °F), y esas temperaturas podrían extenderse a otros lugares para el feriado del 4 de julio.

¿Qué función desempeña el cambio climático?

La ciencia muestra que, a medida que el planeta se calienta —como resultado de que los seres humanos queman carbón, petróleo y gas—, las olas de calor empeoran, duran más y se vuelven más frecuentes.

“Olas de calor como esta se vinculan directamente con la crisis climática y el cambio climático”, afirmó Francis, “y es por la manera en que hemos quemado combustibles fósiles y hemos talado bosques durante tanto tiempo, aumentando la concentración de gases que atrapan el calor en la atmósfera.

“Este tipo de olas de calor y sequías, y los incendios asociados a ellas, aumentan tal como esperaríamos que lo hicieran en un mundo que se calienta”, agregó.

¿Cómo puedo mantenerme a salvo?

Los expertos indican que las personas necesitan mantenerse hidratadas cuando llega un calor sofocante y húmedo. Los domos de calor pueden dificultar la recuperación completa de las altas temperaturas por la noche, por lo que es importante encontrar maneras de mantenerse fresco durante el día y en las horas de la tarde.

Asegúrese de evitar hacer ejercicio al aire libre durante el calor del día —y busque sombra o, si puede, acceso a aire acondicionado. Algunas ciudades ofrecen recursos y centros de enfriamiento para brindar alivio.

Refrescarse en piscinas cercanas o en cuerpos de agua también puede ayudar.

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Alexa St. John es reportera de clima de The Associated Press. Sígala en X: @alexa_stjohn. Puede contactarla en ast.john@ap.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.