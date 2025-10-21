Un vistazo a la presencia militar de EEUU en el Caribe

El ejército de Estados Unidos ha acumulado una fuerza inusualmente grande en el mar Caribe y en las aguas frente a la costa de Venezuela desde este verano, cuando el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a trasladar activos a la región como parte de su guerra contra el narcoterrorismo.

Este es un vistazo a los barcos, aviones y tropas que están en la región:

Barcos

La Marina estadounidense tiene ocho buques de guerra en la región: tres destructores, tres barcos de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral más pequeño, diseñado para aguas costeras.

Los tres barcos de asalto anfibio conforman un grupo de preparación anfibia y transportan una unidad expedicionaria de Marines. Como resultado, esos barcos también llevan a bordo una variedad de helicópteros de la Marina, aviones de rotor basculante Osprey y jets Harrier que pueden transportar grandes cantidades de Marines o atacar objetivos en tierra y mar.

Aunque las autoridades no han ofrecido cifras específicas, los destructores y cruceros suelen desplegarse con una carga que incluye misiles de crucero Tomahawk, un proyectil que puede alcanzar objetivos a cientos de kilómetros (millas) desde su punto de lanzamiento.

Un submarino de la Marina de Estados Unidos, el USS Newport News, también opera en América del Sur y es capaz de transportar y lanzar misiles de crucero.

Aviones y drones

Un escuadrón de avanzados jets F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue enviado a una pista de aterrizaje en Puerto Rico. Los aviones fueron vistos por primera vez aterrizando en el territorio insular a mediados de septiembre.

Alrededor de las mismas fechas, satélites comerciales y observadores militares, además de fotoperiodistas, han visto drones MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea, capaces de volar largas distancias y transportar hasta ocho misiles guiados por láser, operando desde Puerto Rico.

Se ha informado ampliamente que la Marina también opera aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon desde la región.

A principios de este mes, el ejército publicó una foto de un AC-130J Ghostrider de la Fuerza Aérea estadounidense, un avión fuertemente armado capaz de disparar sus grandes cañones con precisión sobre objetivos en tierra, también estacionado en la pista de Puerto Rico.

Muchas otras aeronaves militares han volado temporalmente a través de la región como parte de las operaciones militares.

Por ejemplo, la Fuerza Aérea estadounidense voló un grupo de bombarderos B-52 Stratofortress a través de la región la semana pasada para lo que el Pentágono denominó una “demostración de ataque de bombarderos” en fotos en línea.

Tropas

En total, hay más de 6.000 marineros y Marines que operan actualmente en la región en los barcos que han sido confirmados por autoridades de defensa.

El Pentágono no ha ofrecido cifras específicas sobre cuántos drones, aviones o personal de tierra hay en la región, por lo que su impacto en esa cifra se desconoce.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.