Republicanos van a la Casa Blanca en muestra de unidad mientras cierre entra en su cuarta semana

A medida que el cierre del gobierno entra en su cuarta semana, los republicanos del Senado se dirigen el martes a la Casa Blanca, no para conversaciones urgentes sobre cómo ponerle fin, sino para mostrar unidad con el presidente Donald Trump mientras se niegan a negociar sobre cualquier demanda de los demócratas.

Los demócratas del Senado también están seguros de su estrategia de seguir votando en contra del proyecto aprobado por la Cámara que reabriría el gobierno hasta que los republicanos, incluido Trump, se comprometan a extender los subsidios de salud que expiran a fin de año.

Ante la inflexibilidad de ambas partes, no está claro cuánto tiempo durará el estancamiento, incluso cuando cientos de miles de trabajadores federales perderán otro cheque de pago en los próximos días y los estados están advirtiendo que pronto se suspenderán por completo programas federales clave. Y por ahora parece poco probable que la reunión en la Casa Blanca conducirá a una resolución bipartidista, ya que los republicanos del Senado están firmes y Trump les ha seguido.

"Creo que el presidente está listo para involucrarse en la discusión" sobre la extensión de los subsidios, "pero no creo que estén preparados para hacerlo hasta que (los demócratas) abran el gobierno", declaró el lunes el líder republicano del Senado, el senador por Dakota del Sur John Thune.

Empleados sin paga y programas públicos sin dinero

Mientras el Capitolio sigue paralizado, los efectos del cierre están empeorando. Los trabajadores federales están a punto de perder cheques de pago adicionales en medio de una total incertidumbre sobre cuándo podrían eventualmente recibir su salario. Servicios gubernamentales como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, conocido como WIC, y los programas preescolares Head Start que atienden a familias necesitadas enfrentan posibles cortes de financiamiento. El lunes, el secretario de Energía Chris Wright advirtió que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear está suspendiendo a 1.400 trabajadores federales. La Administración Federal de Aviación ha reportado escasez de controladores aéreos y retrasos en vuelos en ciudades de todo Estados Unidos.

Aun así, ha habido poca urgencia en Washington, ya que cada lado cree que el otro eventualmente cederá.

"Nuestra posición sigue siendo la misma, queremos terminar el cierre lo antes posible y solucionar la crisis de primas (del seguro de salud) que se cierne sobre 20 millones de estadounidenses trabajadores", indicó el lunes el líder demócrata del Senado, el senador por Nueva York Chuck Schumer, refiriéndose a los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio que expiran en diciembre.

Schumer calificó la reunión en la Casa Blanca como una "arenga a militantes" y calificó de "vergonzoso" que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, haya mantenido a esa instancia fuera de la ciudad durante el cierre.

Plazos de noviembre

Miembros de ambos partidos reconocen que a medida que el cierre se prolonga, cada día es menos probable que el Congreso pueda extender los subsidios o financiar el gobierno a través del proceso regular de asignaciones. El proyecto de los republicanos de la cámara baja que los demócratas del Senado han rechazado 11 veces solo mantendría el gobierno abierto hasta el 21 de noviembre.

Thune insinuó el lunes que los republicanos podrían proponer una extensión más larga del financiamiento actual en lugar de aprobar proyectos de ley de gasto individuales si el cierre no termina pronto. El Congreso necesitaría aprobar una extensión más allá del 21 de noviembre, dijo, "si no algo a mucho más largo plazo".

Los demócratas están enfocados en el 1 de noviembre, cuando comienza el período de inscripción del próximo año para la cobertura del seguro de salud ACA y millones de personas se inscribirán en su cobertura sin la ayuda de subsidios ampliados que comenzó durante la pandemia de COVID-19. Una vez que comiencen esas inscripciones, dicen, sería mucho más difícil restaurar los subsidios incluso si lograran un compromiso bipartidista.

"Muy pronto, los estadounidenses van a tener que tomar decisiones realmente difíciles sobre qué plan de salud elegirán para el próximo año", señaló Schumer.

¿Y qué hace Trump?

La reunión del martes en la Casa Blanca será una oportunidad para que los senadores republicanos se involucren con el presidente sobre el cierre después de que él haya estado más involucrado en política exterior y otros asuntos.

La semana pasada, el presidente desestimó las demandas demócratas como "desquiciadas", añadiendo: "Simplemente no lo vamos a hacer".

El senador de Dakota del Norte John Hoeven sostuvo que los senadores republicanos hablarán de estrategia con el presidente en el almuerzo del martes. "Obviamente, hablaremos con él sobre eso, y él nos dará sus ideas, y hablaremos sobre las nuestras", aseguró Hoeven. "Cualquier cosa que podamos hacer para tratar de que los demócratas se unan a nosotros" y aprobar el proyecto de ley republicano para reabrir el gobierno, aseveró.

Aun así, los legisladores republicanos esperan que Trump se mantenga con su postura actual de rechazar negociaciones hasta que el gobierno esté abierto.

"Hasta que pongan algo razonable sobre la mesa para hablar, no creo que haya nada de qué hablar", afirmó el senador de Luisiana John Kennedy.

Los demócratas dicen que creen que Trump tiene que estar más involucrado para que el gobierno reabra.

Trump "necesita salir de la banca, salir del campo de golf", expresó el líder de los demócratas en la cámara baja Hakeem Jeffries. "Sabemos que los republicanos de la Cámara y el Senado no hacen nada sin obtener permiso de su jefe, Donald J. Trump".

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Kevin Freking, Stephen Groves y Matt Brown.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.