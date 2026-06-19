Expertos destacan reforma económica de Cuba pero advierten sobre dificultades en su aplicación

Las medidas de libre mercado aprobadas por el Parlamento cubano son la mayor reforma económica desde el triunfo de la revolución socialista al limitar el papel central del Estado y abrir el juego a la iniciativa privada. Pero su implementación podría atravesar muchas dificultades, dijeron expertos el viernes.

“Elementos que durante décadas fueron enumerados como pilares de la economía revolucionaria, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmantelados”, dijo a The Associated Press el politólogo y abogado cubanoamericano Luis Carlos Battista.

La víspera la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un paquete de 176 medidas que incluyen desde más espacio para las empresas privadas y la posibilidad de importar y exportar sin intermediación estatal hasta permisos para que cadenas de comida rápida se instalen en la isla.

Sin embargo, Battista indicó que existen “numerosas dificultades” para su implementación, entre ellas la burocracia “lenta e ineficiente” y la desconfianza de los potenciales empresarios e inversores.

Por su parte, el investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, Lee Schlenker, sostuvo que “habrá que ver cómo se desarrollan realmente, cómo se implementan y aplican; si se politizarán, si se aplicarán de forma selectiva o si, verdaderamente, todos los actores económicos serán tratados bajo las mismas condiciones”.

Ambos resaltaron además que si no se levantan las sanciones impuestas por Washington a Cuba —como las que castigan financieramente a los socios del conglomerado estatal GAESA — muchas de las medidas serán inaplicables.

“Sólo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses”, indicó Schlenker.

Expectativas mixtas

Los cubanos recibieron con sensaciones ambiguas la reforma.

Para Adolfo Sánchez, un empleado de un negocio privado de 63 años, “creo que con esas medidas va a haber una mejoría... en este momento tan difícil que estamos viviendo".

Pero el pescador Pacheco Lisea, de 65 años, advirtió que un rol menor del Estado podría dejar sin cobertura a los más vulnerables. “Ahora estamos sueltos, el gobierno no nos protege”, se lamentó.

“Si tengo 30 horas sin corriente, ¿cómo voy a ver los anuncios en la televisión? Me voy para el trabajo a oscuras y regreso a la casa a oscuras”, se quejó Juana Pérez, una vendedora de artículos para el hogar de 54 años. “Esto va a seguir peor y peor cada día”, dijo con pesimismo.

Cuba se encuentra bajo un cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y que ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

El presidente Donald Trump y su secretario de estado, Marco Rubio, reconocieron que su política de máxima presión busca un cambio de sistema político y económico en Cuba. Pero el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que la isla podría encarar aperturas económicas, pero no abandonar su modelo socialista.

Paolo Spadoni, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de Augusta University, en Georgia, advirtió que el éxito de la reforma dependerá de la agilidad para aplicarla por parte de las autoridades isleñas.

“Si los líderes cubanos tienen esperanza de sobrevivir a esta crisis sin precedentes y a la presión estadounidense tienen que moverse rápido con la implementación de la reforma y el logro de resultados tangibles”, comentó a AP.