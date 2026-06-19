Balotaje presidencial en Colombia: cuáles son las propuestas clave de Cepeda y De la Espriella

Colombia elegirá a su próximo presidente en el balotaje del domingo entre el progresista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella, quienes tienen propuestas opuestas sobre cómo gobernar un país con retos financieros, sociales y de seguridad.

El senador Cepeda promete profundizar la agenda del actual gobierno progresista de Gustavo Petro, su aliado político y quien no se puede reelegir, para continuar con el “cambio” en favor de los más vulnerables alegando que la oposición no le permitió ejecutar todos sus proyectos durante su mandato. También ha anticipado que continuará buscando salidas negociadas al conflicto armado interno.

Mientras De la Espriella, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, promete un giro total respecto de la actual administración. El abogado centra su programa en una estrategia de mano dura contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales con los que aún lidia Colombia, pese a que hace una década firmó un histórico acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A continuación las propuestas clave de ambos candidatos.

Seguridad y diálogos de paz

Cepeda, quien ha sido facilitador en varios diálogos de paz con armados, no descarta continuar con los diálogos pese a que la política de Petro ha sido cuestionada por no lograr su objetivo de desarmar a los ilegales. Sin embargo, ha dicho que lo haría con condiciones, como el respeto de la población civil, y que no permitirá que los diálogos sean utilizados por los ilegales para su fortalecimiento militar —una de las principales críticas a Petro— asegurando que fortalecerá a la fuerza pública en capacidad e inteligencia.

De la Espriella, por su parte, acabaría de tajo con los esfuerzos de diálogo y se dedicaría a combatirlos con “la fuerza de las armas”, aumentando la capacidad militar con tecnología. Ha prometido construir “mega cárceles”, inspiradas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien simpatiza.

Narcotráfico

Así como Petro, Cepeda insiste en que la “guerra contra las drogas fracasó” bajo el modelo prohibicionista, por lo que plantea promover ante el Congreso regulaciones para el cannabis, la amapola y la hoja de coca, “superando enfoques que las han equiparado" con la cocaína y la heroína. También continuaría priorizando que las familias con cultivos ilícitos transiten voluntariamente hacia economías legales, evitando una vía punitiva en su contra.

De la Espriella asegura que no va a permitir que salga más cocaína de Colombia y quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca. Además, adhiere a la política antidrogas de Trump, incluyendo los bombardeos a embarcaciones que presuntamente trafican drogas. “Lancha que salga cargada de droga voy a dar la orden de que la hundan con la gente que vaya adentro”, dijo De la Espriella a The Associated Press.

Economía

El próximo gobierno encontrará problemas fiscales. En 2025 el déficit primario —el desequilibrio entre ingresos y gastos—- fue de 3,5% del Producto Interno Bruto, el más alto de los últimos 30 años a excepción de periodos de crisis como la pandemia, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda.

De la Espriella busca un ajuste fiscal que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte y promete construir una “patria milagro” haciendo crecer la economía al 7% en su eventual gobierno. En 2025 el PIB creció 2,6%. Su propuesta se centra en disminuir las cargas tributarias a las empresas y simplificar las regulaciones para estimular la inversión y la economía. Está a favor de avanzar en el fracking, una técnica de extracción de petróleo y gas de rocas profundas muy criticada por ambientalistas.

Cepeda buscará disminuir las brechas de desigualdad con programas sociales en un país en el que la pobreza alcanza al 28% de la población, según el último dato oficial disponible para 2025, el más bajo desde 2012.

Culpa al modelo neoliberal de profundizar las desigualdades por lo que buscaría superarlo dejando atrás el extractivismo —una política de transición energética iniciada por Petro—, la precarización laboral y la concentración de riqueza. Asegura que, a través de un acuerdo con sectores sociales y económicos, revisará el sistema tributario para aumentar impuestos a los grandes patrimonios. Petro intentó sumar impuestos, pero el Congreso rechazó dos de sus reformas fiscales.

Relaciones internacionales

Petro ha tenido una relación tensa con el gobierno estadounidense desde la vuelta al poder de Trump por diferencias en temas de migración, seguridad regional y lucha antinarcóticos. Cepeda ha dicho que mantendrá las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia, mientras defiende la soberanía y prioriza la cooperación con África y Asia.

De la Espriella, con nacionalidad estadounidense y miembro del Partido Republicano, promete afianzar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, especialmente luego de que Trump le diera su apoyo político. El candidato asegura que “comparten valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley” y trabajar por “la prosperidad de nuestro continente”.

Cepeda cuestionó la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense y ha defendido mantener las relaciones bilaterales con Venezuela, mientras que De la Espriella celebró la operación militar y ha dicho que su relación con Venezuela se canalizará a través del gobierno estadounidense.