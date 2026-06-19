“Italia y yo no rogamos”, dice Meloni tras comentario de Trump sobre una foto en el G7

El gobierno italiano cerró filas el viernes para arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su afirmación de que la primera ministra Giorgia Meloni le había “rogado” una foto durante la reciente cumbre del G7, una réplica que sugirió que el país, que ha sido un aliado histórico de Estados Unidos, ya estaba harto de las fanfarronadas del mandatario.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló abruptamente un viaje a Estados Unidos previsto para este fin de semana y calificó las afirmaciones de Trump de “graves y ofensivas” hacia Meloni y hacia toda Italia.

Meloni, por su parte, publicó un video en el que calificó las afirmaciones de Trump de “completamente inventadas”. Concluyó: “Italia y yo no rogamos”.

Trump hizo los comentarios en una entrevista emitida el viernes por la mañana en la cadena La7. El corresponsal de La7 le preguntó al mandatario sobre Ucrania, pero este sacó a relucir a Meloni y la conversación derivó hacia su encuentro, captado en video, durante la recién concluida reunión del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Meloni y Trump fueron filmados conversando en varios momentos, incluso a solas en un pequeño sofá.

Según La7, Trump dijo que Meloni le había “rogado” una oportunidad para una foto. El republicano afirmó que no estaba obligado a hacerlo, pero que sintió lástima por ella y aceptó, indicó La7. La cadena tiene en internet una versión doblada de la conversación, no el audio original en inglés.

En su video, Meloni explicó que respondía a las afirmaciones de Trump porque “ciertas cosas merecen una respuesta inmediata”.

“Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy atónita”, declaró Meloni. “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados. Al fin y al cabo, no es la primera vez que ocurre”.

Lo anterior fue una aparente referencia a una entrevista que Trump concedió en abril al diario italiano Corriere della Sera, en la que criticó la negativa de Meloni a respaldar la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. La primera ministra no respondió públicamente en ese momento.

Para el viernes, parecía que ya había tenido suficiente de sus alardes y ataques.

“Solo puedo decir que es una pena que no muestre la misma determinación frente a los enemigos de Occidente, frente a los enemigos de Estados Unidos, frente a líderes con los que, en cambio, es mucho más complaciente”, afirmó Meloni el viernes. “Pero hay una cosa que debe recordar: Italia y yo no rogamos”.

Meloni había intentado inicialmente apoyarse en los tradicionalmente sólidos lazos entre Estados Unidos e Italia cuando Trump comenzó su segundo mandato, y se había presentado como un “puente” entre Washington y la Unión Europea. Fue la única jefa de Estado del bloque que asistió a su investidura.

Pero las relaciones se han deteriorado por la guerra de Estados Unidos en Irán, que Meloni ha calificado de ilegal, y por la postura de Trump sobre Ucrania, a la que Italia apoya firmemente. Los aranceles de Trump y el fuerte respaldo de Estados Unidos a Israel por su guerra en Gaza han sido otros puntos de fricción.

Para la tarde del viernes, la solidaridad con Meloni se había extendido en todo el gobierno y el espectro político, e incluyó una llamada del presidente Sergio Mattarella, el muy respetado jefe de Estado de Italia.

“Quien ataque a @GiorgiaMeloni nos ataca a todos”, publicó el ministro de Transporte, Matteo Salvini.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, dijo que no creía que Meloni fuera a rogarle jamás a alguien por una foto, “ni siquiera bajo amenaza”.

“Sin embargo, puedo imaginar cuánto le costó dejar de lado lo que Trump dijo semanas atrás, para servir a los intereses de Italia, de Europa y de Occidente”, publicó Crosetto en X. “Bromas de este tipo no le hacen bien a nadie: ni a Estados Unidos, ni a Italia, ni a la alianza”.

Tajani tenía previsto viajar a Estados Unidos desde el domingo para participar en un foro empresarial Italia-Estados Unidos en Miami, durante el cual iba a reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, según un anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el encuentro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.