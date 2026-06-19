México avanza de ronda en el Mundial y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

México se convirtió en el primer país en avanzar a las rondas eliminatorias del Mundial tras derrotar a Corea del Sur por 1-0. El pato Merlín está considerado la mascota de la selección.

La conservadora Keiko Fujimori toma ventaja sobre el progresista Roberto Sánchez durante el lento escrutinio de los votos del balotaje presidencial en Perú.

Un electorado profundamente dividido se alista para votar al próximo presidente de Colombia en una ajustada segunda vuelta entre un progresista y un conservador recién llegado a la política.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 12 y el 18 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

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