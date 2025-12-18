El papa nombra a un compañero de Chicago, el obispo Ronald Hicks, como nuevo arzobispo de Nueva York

El papa León XIV realizó el jueves su nombramiento más importante en Estados Unidos hasta la fecha al nombrar a un compatriota de Chicago como el próximo arzobispo de Nueva York, para liderar una de las arquidiócesis más grandes de Estados Unidos mientras navega las relaciones con el gobierno de Donald Trump y su represión migratoria.

El obispo Ronald Hicks, actual obispo de Joliet, Illinois, reemplaza al cardenal Timothy Dolan, una figura conservadora prominente en la jerarquía católica de Estados Unidos, quien se retira. Hicks asume el cargo después de que Dolan finalizara la semana pasada un plan para establecer un fondo de 300 millones de dólares destinado a compensar a las víctimas de abuso sexual que habían demandado a la arquidiócesis.

Dolan había presentado su renuncia en febrero, como se requiere al cumplir 75 años. Pero el Vaticano a menudo espera para hacer cambios importantes de liderazgo en las diócesis si hay litigios de abuso pendientes u otros asuntos de gobernanza que necesitan ser resueltos por el obispo saliente.

Sin embargo, el traspaso representa un nuevo capítulo significativo para la Iglesia católica en Estados Unidos, que está forjando una nueva era con León, nacido en Chicago, como el primer papa estadounidense. León y la jerarquía estadounidense ya se han mostrado dispuestos a desafiar al gobierno de Trump en temas de inmigración y otros asuntos, y Hicks está considerado como un obispo muy al estilo de León.

Un llamado a la solidaridad con los inmigrantes

Hicks, de 58 años, creció en South Holland, Illinois, a poca distancia de la casa suburbana de Chicago donde creció León, antes Robert Prevost.

Al igual que Prevost, quien pasó 20 años como misionero en Perú, Hicks trabajó durante cinco años en El Salvador dirigiendo un programa de orfanatos administrado por la Iglesia que operaba en nueve países de América Latina y el Caribe.

“Tomar un nuevo puesto como arzobispo de Nueva York es una responsabilidad enorme, pero puedo decir sinceramente que el obispo Hicks está a la altura de la tarea”, dijo el reverendo Eusebius Martis, quien conoce a Hicks desde mediados de la década de 1980 y trabajó con él en el Seminario Mundelein, el seminario arquidiocesano de Chicago. Dijo que Nueva York tenía suerte de tenerlo.

“Es un hombre maravilloso, siempre atento y considerado con las necesidades de los seminaristas”, dijo Martis, profesor de teología sacramental en el Instituto Pontificio Litúrgico de Sant’Anselmo, la Universidad Benedictina en Roma, en un correo electrónico.

En noviembre, Hicks respaldó un mensaje especial de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos condenando las redadas de inmigración del gobierno de Trump, que han tenido como objetivo a Chicago en particular.

En una declaración instando a los católicos a compartir el mensaje, Hicks dijo que “afirma nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas al expresar nuestras preocupaciones, oposición y esperanzas con claridad y convicción. Está fundamentado en el compromiso duradero de la Iglesia con la enseñanza social católica de la dignidad humana y un llamado a una reforma migratoria significativa”.

Un origen similar

Aunque ambos son de Chicago, Hicks no conoció al futuro papa hasta 2024, cuando el entonces cardenal Prevost visitó una de las parroquias de Hicks y participó en una charla de preguntas y respuestas para el público.

Hicks, quien se sentó en el primer banco, dijo que ese día aprendió qué tipo de futuro papa sería León y dijo que le gustó lo que vio tanto en sus comentarios públicos como luego en su conversación privada. “Cinco minutos se convirtieron en 10 minutos y los 10 minutos se convirtieron en 15 y los 15 se convirtieron en 20”, dijo Hicks a la cadena local de noticias WGN-TV de Chicago después de la elección de León en mayo.

Dijo que reconoció sus orígenes y prioridades compartidas para construir puentes. “Crecimos literalmente en el mismo radio, en el mismo vecindario juntos. Jugamos en los mismos parques, nadamos en las mismas piscinas, nos gustan los mismos lugares de pizza”.

Hicks sirvió como sacerdote parroquial en Chicago y decano de formación en el Seminario Mundelein antes de que el cardenal de Chicago Blase Cupich lo nombrara vicario general de la arquidiócesis en 2015. Tres años después, Hicks fue nombrado obispo auxiliar, y en 2020 el papa Francisco lo nombró obispo de Joliet, sirviendo a alrededor de 520.000 católicos en siete condados.

Cupich, visto como un progresista en la iglesia estadounidense, ha sido un asesor cercano tanto de Francisco como de León, y el nombramiento de Hicks para un puesto tan prominente probablemente no podría haber ocurrido sin el respaldo de Cupich.

Un pastor para Nueva York

La arquidiócesis de Nueva York es una de las más grandes del país, sirviendo a aproximadamente 2,5 millones de católicos en Manhattan, el Bronx y Staten Island en la ciudad de Nueva York, así como en siete condados al norte.

El extrovertido Dolan es uno de los líderes católicos más destacados en los Estados Unidos y una voz prominente en la ciudad.

Dolan es ampliamente visto como conservador. En 2018 escribió una columna en el Wall Street Journal titulada “Los demócratas abandonan a los católicos.” Sin embargo, en 2023 también escribió una carta de bienvenida a una conferencia en la Universidad de Fordham celebrando programas de alcance dirigidos a católicos LGBTQ+, y dio la bienvenida a la participación LGBTQ+ en el desfile anual del Día de San Patricio de la ciudad.

Dolan tiene vínculos con el actual gobierno republicano. Como arzobispo de Nueva York, Dolan organizó la cena anual de gala de Al Smith que recauda millones de dólares para organizaciones benéficas católicas. Tradicionalmente ha ofrecido a los candidatos de ambos partidos la oportunidad de intercambiar bromas ligeras antes del día de las elecciones, aunque en 2024 sólo Donald Trump participó ya que la candidata demócrata Kamala Harris declinó la invitación.

Trump, quien tiene conexiones de larga data con su natal ciudad de Nueva York, luego hizo que el cardenal rezara en su inauguración y nombró a Dolan en su nueva Comisión de Libertad Religiosa.

Trump eligió a Dolan para suceder al papa Francisco, aunque Dolan criticó al presidente por compartir una imagen generada por IA de Trump, quien no es católico, vestido como papa antes del cónclave de mayo que finalmente eligió a León.

Dolan fue nombrado arzobispo de Nueva York por el papa Benedicto XVI en febrero de 2009 después de servir como arzobispo de Milwaukee. Fue nombrado cardenal en 2012 y presidió la conferencia de obispos de Estados Unidos de 2010 a 2013.

Una primera tarea para supervisar los acuerdos de abuso

En una de sus primeras tareas más importantes, Hicks tendrá que supervisar la implementación del fondo de acuerdos de abuso que Dolan finalizó, que se pagará reduciendo el presupuesto arquidiocesano y vendiendo activos. El objetivo es cubrir acuerdos para la mayoría, si no todos, de los aproximadamente 1.300 reclamos de abuso pendientes contra la arquidiócesis.

Hicks no es ajeno a manejar las consecuencias del escándalo de abusos, después de que la diócesis de Joliet bajo sus predecesores y el resto de la iglesia de Illinois recibieran duras críticas por parte del fiscal general del estado en 2023.

Una investigación de cinco años encontró que 451 clérigos católicos abusaron de 1.997 niños en Illinois entre 1950 y 2019. Hicks había sido nombrado para liderar la iglesia de Joliet en 2020. El informe del fiscal general fue generalmente positivo al reconocer las políticas actuales de protección infantil de la diócesis, pero documentó varios casos donde obispos anteriores de Joliet trasladaron a abusadores conocidos, despreciaron a las víctimas y se negaron a aceptar responsabilidad por su papel en permitir el abuso.

