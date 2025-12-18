Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

Cuba abrirá su mercado cambiario a una tasa flotante para canjes de pesos por divisas extranjeras, informaron el miércoles las autoridades.

Con la decisión se busca hacer frente a un cada vez más poderoso mercado negro de dólares, el cual está prácticamente controlando los precios de la moneda nacional, tanto entre la población en general como entre los nacientes empresarios.

La tasa de cambio flotante entrará vigor el jueves, y el Banco Central de Cuba (BCC) pondrá a diario el precio del cambio de pesos por dólar, indicó la presidenta de esa entidad, Juana Lilia Delgado, en una comparecencia especial en televisión.

Delgado no dio un monto exacto de arrancada, ni detalles sobre cómo hará efectivo el cambio de moneda entre la población o los empresarios. Dicho mecanismo está semiparalizado a nivel estatal desde hace cinco años, por lo que los interesados buscan convertir su dinero —por ejemplo, quienes reciben remesas, o emprendedores que deben importar — en el incontrolable mercado informal.

La funcionaria indicó que la tasa estará disponible cada jornada en la página web del BCC, y con ello se espera que el gobierno retome el control del mercado de divisas.

“Esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria”, expresó Delgado, que en la isla tiene rango de ministra.

La nueva tasa flotante será la tercera con valor oficial vigente, pues se sumará a las que valúan un dólar en 24 pesos cubanos –válida para empresas estatales y sus operaciones—, y una segunda --para personas naturales-- en 120 pesos cubanos por dólar.

En el mercado negro —cuya fijación de precios flotantes lideran páginas de internet especializadas ubicadas afuera de Cuba, y que la población consulta masivamente— un dólar se canjea por 440 pesos cubanos, una diferencia notable con cualquiera de las dos tasas oficiales.

“Una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría provocar una devaluación brusca, con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas”, expresó Delgado.

Cuba atraviesa una fuerte crisis económica, ocasionada por la paralización de las actividades durante la pandemia de COVID-19 y un incremento radical de las sanciones de Estados Unidos con el fin de que haya un cambio de gobierno en la isla.

Además, un fallido intento de unificación monetaria y cambiaria en 2021 con la eliminación del histórico CUC —una moneda emitida por Cuba, pero con paridad al dólar— con el fin de dejar sólo el peso cubano generó un proceso inflacionario, pérdida del poder adquisitivo y dolarización creciente de la economía.

Previamente en el año, el gobierno de la isla había anunciado que implementaría la tasa flotante para retomar el control cambiario.

