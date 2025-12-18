EEUU sanciona a cártel mexicano muy activo en el robo y tráfico de combustible

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el miércoles que impuso sanciones al cártel mexicano Santa Rosa de Lima, un grupo criminal muy violento dedicado al robo y tráfico de combustible y que libra una guerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del estado de Guanajuato, en el centro del país.

Santa Rosa de Lima ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más mortíferos de México, y sus actividades “contribuyen a la existencia de un mercado negro transfronterizo de energía, socavan a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de Estados Unidos, y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales” porque roban miles de millones de dólares a Pemex, la petrolera estatal, indicó el Tesoro.

El Tesoro también sancionó al líder del grupo criminal, José Antonio Yepez Ortiz, encarcelado en México desde 2020. El cártel, surgido en la comunidad de Guanajuato de la que toma su nombre, opera desde 2014. En agosto las autoridades mexicanas le incautaron 164.000 litros de hidrocarburo robado.

Hace tiempo que las autoridades estadounidenses consideran el robo y contrabando de combustible como la mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos no relacionada con las drogas. En México, este tráfico ilegal sufrió un golpe en septiembre con la detención de altos miembros de la Marina involucrados en ese contrabando.

El Tesoro recordó que los robos de crudo se hacen “principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex”, perforando los ductos y secuestrando camiones cisterna. Luego el combustible se vende en el mercado negro de México, Estados Unidos y América Central.

En su entrada hacia territorio estadounidense, a menudo se le etiqueta erróneamente como “aceite residual” u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones, explicó el Tesoro.

“No importa dónde o cómo los cárteles estén ganando y lavando dinero”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Lo encontraremos”.