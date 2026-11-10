Aficionados se miden en peleas de boxeo callejero por dinero o diversión en Colombia

La pelea de boxeo de aficionados en Bogotá está a punto de comenzar. El ring de piso de espuma rodeado por rejas plásticas, en lugar de las tradicionales cuerdas, está armado en un parque. Pero todo se detuvo por la llegada de la policía.

Dos agentes en motocicletas increparon a Santiago Abril, el organizador del torneo callejero de boxeo, requiriendo permisos para organizar un evento deportivo en un espacio público. Al no tenerlos, tuvo que desmontar el improvisado ring.

Abril recorrió dos parques más hasta lograr instalar el ring para cumplir con más de 20 aficionados inscritos por entre cinco y 15 dólares para participar en el torneo del pasado domingo.

La pelea inició con los hombres que competían en dos categorías de peso, de 60 y 70 kilos, y siguió con la categoría de mujeres. Los hombres pelearon sin camiseta en dos asaltos de un minuto y medio.

“Firman un consentimiento informado que indique que vienen aptos, porque nos ha pasado que viene gente con una puñalada a pelear... ellos pelean sin camisa y todo para verlos que vengan bien”, aseguró Abril.

Para intentar mitigar el daño que se puedan causar los aficionados, Abril asegura que acorta los rounds y les da guantes pesados de seis onzas.

“¿Qué significa eso? Que nunca se van a romper la cara, de pronto un golpecito en la nariz y sangran un poquito, pero no se van a romper pómulos porque... el guante es tan pesado que va a hacer que el boxeador se canse más rápido y no tire los golpes tan fuertes”, explicó Abril.

Entre la adrenalina y la terapia

Los torneos que organiza Abril son convocados por redes sociales, en las que se hace llamar “King Abril”, y están por fuera del circuito profesional.

“Empezamos en la calle, en el pavimento. Ya tenemos una jaula, tatami (láminas de espuma), guantes”, contó a The Associated Press Abril, licenciado en Educación Física.

Pero aseguró que es “difícil” conseguir un permiso para hacer las peleas de boxeo callejero porque, consideró, en el boxeo hay un “monopolio” de los promotores.

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá dijo a AP que el organizador de un evento como el de Abril debe informarle con antelación por tratarse de una “explotación del espacio público” para recibir un permiso y contar con un plan de manejo de emergencias al ser una actividad de alto riesgo.

A su convocatoria acuden aficionados, que generalmente no se conocen entre sí, en busca de diversión, dinero o probar suerte en su sueño de boxear profesionalmente.

“Soy cinta anaranjada en judo, pero de boxeo muy poco”, aseguró la AP Eliber Parra García, un trabajador de un servicio técnico de celulares de 27 años que decidió participar en el torneo callejero.

Parra García buscó probarse en el boxeo por la adrenalina, el dinero —hay un premio que depende de cuánto recaude el organizador— y la experiencia para “ser profesional si Dios lo permite”.

Para Ingrid Prieto, un ama de casa de 29 años, acudir a una pelea de boxeo para aprender un deporte de contacto es una terapia que sirve para canalizar sus emociones.

“Desde pequeña me ha gustado porque peleaba mucho, entonces empecé a practicar taekwondo... me ayudó a canalizar como mi humor. Sufro de ira, porque tuve muchas experiencias de pequeña”, contó a AP.