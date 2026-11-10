Acusan a hombre de Texas por matar a una mujer durante paseo en crucero

Un pasajero de un crucero acusado de matar a una mujer poco después de que el barco zarpó de Texas les dijo a agentes del FBI que la golpeó y la estranguló en su camarote tras una discusión que le hizo “perder el control”, según documentos judiciales.

Jason Watford, de 48 años, de Tyler, Texas, tenía previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal por un cargo de asesinato el martes en Galveston. Permanece detenido y se desconoce si tiene abogado.

Un hombre que dijo ser el hijo de Watford declinó hacer comentarios el martes cuando fue contactado a través de un número telefónico que figura en registros públicos de familiares.

El presunto homicidio ocurrió a bordo del MSC Seascape, un imponente barco blanco que cuenta con 2.270 camarotes y puede alojar a casi 5.900 huéspedes en viajes de cinco y siete noches al Caribe, según el sitio web de la compañía.

La mujer, cuya identidad no se dio a conocer, fue asesinada el domingo después de que el barco zarpó de Galveston, de acuerdo con una declaración jurada del FBI presentada ante un tribunal federal. Un investigador del barco se comunicó con las autoridades para informar que la mujer fue hallada muerta en su habitación con múltiples lesiones en el rostro.

Una camarera que llamó a la puerta para entregar toallas vio a la mujer tendida e inmóvil en el suelo y lo que parecía ser sangre en las manos y el pantalón de Watford cuando él abrió la puerta, indicó la declaración jurada.

En una entrevista con agentes del FBI después de que el barco regresó a Galveston el lunes por la mañana, Watford relató que él y la mujer abordaron el barco juntos el domingo y comenzaron a discutir mientras cenaban en uno de los restaurantes, según la declaración jurada. La discusión continuó en su habitación.

Watford les manifestó a los agentes que golpeó a la mujer varias veces y que “aplicó presión” en su cuello “durante aproximadamente cuatro a cinco minutos” hasta que se agotó, señala la declaración jurada. Indicó que ella permaneció inmóvil durante unos 10 minutos hasta que llegó la persona de servicio.

Un video de vigilancia mostró que Watford entró en la habitación a las 7:46 p.m. y que la víctima ingresó unos 25 minutos después, informaron las autoridades. A las 9:15 p.m., se le vio en el video salir de la habitación con una camisa y un pantalón distintos, según la denuncia, y sentarse en el suelo del pasillo mirando su teléfono.

MSC Cruises informó que las autoridades ordenaron al barco regresar a Galveston después de que la tripulación reportó la muerte de la pasajera, y que reanudó su viaje el lunes. La empresa indicó que estaba cooperando con las autoridades y brindando apoyo a las personas afectadas.

Las investigaciones por homicidio en cruceros son poco comunes. A principios de este año, un adolescente fue acusado de asesinato y abuso sexual agravado por la muerte de su hermanastra de 18 años en un crucero de Carnival que zarpó de Florida.

________

La periodista de The Associated Press Claudia Lauer contribuyó desde Filadelfia.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.