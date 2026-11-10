Imágenes de la visita del papa León XIV a Argentina, en la 2da escala de su gira por América Latina

El papa León XIV viaja a Argentina para la segunda escala de su gira por Sudamérica, luego de una parada en Uruguay. Su visita incluye misas públicas, encuentros con los fieles y reuniones con líderes religiosos y gubernamentales. Más tarde esta semana viajará a Perú.

Esta galería fue elaborada por editores de fotografía de Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.