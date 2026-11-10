Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Skip to content

Imágenes de la visita del papa León XIV a Argentina, en la 2da escala de su gira por América Latina

El papa León XIV viaja a Argentina para la segunda escala de su gira por Sudamérica, luego de una parada en Uruguay. Su visita incluye misas públicas, encuentros con los fieles y reuniones con líderes religiosos y gubernamentales. Más tarde esta semana viajará a Perú.

Esta galería fue elaborada por editores de fotografía de Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in