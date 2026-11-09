Papa León XIV se reúne con sobrevivientes de abusos clericales en Argentina

El papa León XIV se reunió el lunes con sobrevivientes de abusos sacerdotales en Argentina, un país que ha estado enfrentando un legado de abusos sexuales y encubrimientos de la Iglesia Católica, incluso en casos en los que intervino el pontífice anterior, el argentino Francisco.

León se reunió durante cerca de una hora de manera individual y posteriormente de forma grupal con cinco víctimas de abusos sacerdotales e “instituciones eclesiásticas” que fueron seleccionadas por la Iglesia local.

León “escuchó sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y las propuestas para consolidar los caminos de sanación en la Iglesia”, señaló un comunicado del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

Al reconocer que había otros grupos de víctimas que querían reunirse con León, el pontífice "les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia”, indicó el texto.

Sobrevivientes exigen transparencia al Vaticano

A varios grupos de víctimas que habían expresado su deseo de reunirse con el papa se les negó un encuentro, incluidas 43 mujeres que aseguran que fueron sometidas a trata de personas y trabajos forzados en centros del Opus Dei en Argentina.

Sus denuncias involucran a miembros de alto rango del Opus Dei, algunos de los cuales han sido acusados formalmente como parte de una investigación penal. La fiscalía ha solicitado que estos miembros sean citados a declarar, aunque un juez aún no toma esta decisión. El Opus Dei ha negado haber cometido irregularidades.

Dada la investigación penal en curso, quizá sea poco probable que León hubiera intervenido reuniéndose con ellas. Sin embargo, en términos generales, el pontífice ha seguido los pasos de Francisco y, en menor medida del papa Benedicto XVI, reuniéndose con sobrevivientes de abusos durante sus viajes al extranjero. Se tiene previsto un nuevo encuentro de este tipo esta semana en Perú.

Antes de la llegada del papa a Argentina, los sobrevivientes también habían exigido acciones más contundentes por parte del Vaticano contra quienes han sido acusados o condenados en tribunales penales, pero cuyo destino en los procesos legales internos de la Iglesia no se han hecho públicos.

Los grupos de sobrevivientes han mencionado a varios sacerdotes de alto perfil que han sido declarados culpables de delitos graves, entre ellos Julio Grassi y el exobispo Gustavo Zanchetta. Francisco intervino en ambos casos a favor de los sacerdotes, quienes posteriormente fueron condenados por tribunales penales.

Grassi, quien llegó a ser una destacada figura que dirigía hogares para niños huérfanos, cumple una sentencia de 15 años por abusar sexualmente de un menor. Francisco, quien en ese momento aún era el cardenal Jorge Mario Bergoglio y arzobispo de Buenos Aires, encargó en 2010 un estudio pericial de más de 2.000 páginas sobre el caso de Grassi, el cual llegó a la conclusión de que era inocente, que sus víctimas mentían y que el caso nunca debió ir a juicio.

Zanchetta, un exobispo cercano a Francisco, fue condenado en 2022 a 4 años y medio en prisión por abusar sexualmente de dos seminaristas. Se le concedió libertad condicional en 2025, lo que provocó nuevas exigencias de que sea reducido al estado laical. Francisco rechazó en un principio los señalamientos contra Zanchetta y le creó un puesto en el Vaticano que lo sacó de Argentina. El difunto papa finalmente autorizó un proceso penal canónico contra Zanchetta en 2019, pero el Vaticano no ha anunciado públicamente un fallo.

El Vaticano no suele iniciar juicios canónicos hasta que se agotan todos los recursos penales, para no influir en los resultados, aunque sí recomienda que los obispos adopten medidas preventivas durante una investigación, como apartar a los sacerdotes del ministerio activo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.